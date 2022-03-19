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【長者染疫】港島3名染疫老翁半夜昏迷　送院搶救後均告不治

社會 10:37 2022/03/19

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華貴邨有老翁疑確診後死亡。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，港島區今日凌晨再多3宗長者送院後死亡個案。3人均懷疑確診，分別住於華貴邨、勵德邨和筲箕灣一間院舍；3人均在單位內昏迷，送院後證實不治。

第一宗個案居於香港仔華貴邨，警方在凌晨約0時24分接報，一名87歲老翁在家中暈倒，救護員送往瑪麗醫院搶救後不治。

第二宗個案居於大坑勵德邨，警方在凌晨0時38分接報，一名94歲老翁在家中暈倒，其女兒發現後報警，事主送往律敦治醫院搶救後證實死亡。

第三宗個案居於筲箕灣道360A號一間院舍，一名懷疑染疫的95歲老翁暈倒，送往東區醫院搶救後不治身亡。

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責任編輯：陳梓蔚

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