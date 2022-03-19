【第五波疫情】第五波疫情下共17%公務員確診　其中七成已復工

▲ 公務員事務局局長聶德權。（資料圖片）

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（19日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括公務員事務局局長聶德權。

政府在3月9日開始早上11時舉行抗疫新聞發布會，行政長官林鄭月娥第10次主持抗疫例行記者會。

她表示大量抗疫工作背後是公務員團隊，10多萬公務員挺住受感染以及各方的批評，以支援抗疫的工作，對於坊間善意批評是虛心接受，不斷改善抗疫防疫措施，但是別有用心的失實指控，團隊一定會作出反駁。

林鄭月娥指，公務員人手因感染個案而下降，截至3月14日，第五波疫情期間，共約有3.2萬名公務員染疫，佔約17%，其中70%確診患者已經復工。

她又指，醫管局在第五波疫情期間，共約有20%員工感染，復工率為50%。港鐵在第五波疫情期間，共約有20%員工感染，復工率為80%

聶德權交代公務員團隊抗疫工作，政府維持緊急及必需要的公共服務，以調動人力物力以進行抗疫工作。政府動員僱員總數逾14萬，逾7成政府僱員人數。

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責任編輯：陳梓蔚