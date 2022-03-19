【疫苗接種】政府擬4月15日前為全港院舍提供2次外展服務　料為逾2.5萬長者接種疫苗

▲ 政府擬4月15日前為全港院舍提供2次外展服務。（資料圖片）

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（19日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席的官員包括公務員事務局局長聶德權。

政府早前定下目標，為約1100間院舍內，適合接種疫苗的長者接種首劑疫苗，有關目標已經完成。目前全港院舍中，已有4.2萬名院友接種首劑新冠疫苗，接種率約為55%；另外，近4成院友因正在感染中，未能接種疫苗，近1成院友因家人反對未有接種疫苗。

聶德權又表示，現時已定下最新目標，在4月15日前，為全港院舍提供2次疫苗接種外展服務。估計由現到4月中，有超過2萬名的院友可接種第2劑，5,000名康復院友可接種首劑疫苗。

最新熱門影片：

【TOPick診症室】疫下家中「困獸鬥」易傷感情 心理學家教4招減低家人衝突

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚