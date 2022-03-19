【外傭心聲】流利廣東話拍片指罵僱主　外傭要求受到善待：工人唔係機械人

▲ 有外傭用流利廣東話拍片指罵僱主，要求受善待。

本港不少家庭會聘請外傭幫忙，有僱主曾言遇上好外傭如同中六合彩，有不少僱主亦被揭刻薄對待外傭，僱傭關係惡劣。近日在網上流傳一段外傭拍攝影片，用流利廣東話指罵僱主，態度雖然囂張，但道出不少工人姐姐心聲，令人反思僱傭關係。

近日在各大網上群組瘋傳一段由外傭拍攝影片，包括在Facebook群組「香港外傭僱主分女享」，有網民在14日（星期一）分享該段影片。一位女外傭在廚房邊吃東西邊拍片，內容是指責僱主。發帖網民指出此片只是其中一段，

邊個請着佢都慘，一日可以上載好多段片（工人洗腦片），真係好得閒，傳聞佢係好多姐姐嘅偶像。

最新影片：

流利廣東話拍片指罵僱主

該段長逾1分鐘的影片中，雖然外傭帶有口音，但廣東話流利，可清晰聽到她說的內容，而且很地道，估計她來港工作多年。影片中她的表情一臉不屑，淡定望向鏡頭邊食邊講，直斥「你有錢大晒呀？」，指出現時市場求過於供，僱主難以聘請外傭。

我都Quit咁多嘢做，你俾錢幾多啫，4千幾吓嘛，4千幾有幾多，仲縛你24小時，吓！放假又無得放，仲講？無話有錢大晒呀吓，你依家試吓搵工人，睇吓公司有無人。

▲ 拍片外傭道出部分工人姐姐心聲。（影片截圖）

她有感現時外傭薪金不多，而根據本港外籍家庭傭工（外傭）的「規定最低工資」是每月$4,630，僱主必須為外傭提供免費膳食，或以膳食津貼代替，每月不少於$1,173。拍片工人姐姐指僱主要給予合理工作量，要善待及珍惜工人姐姐。

你知唔知呀？工人都係人，唔係機械人，你要做乜就做乜，你講乜就講乜，你係老細咩都啱晒，你唔使請人你去做？好簡單，係咪呀？

僱主網民斥該外傭態度差

雖然未知該女傭遇到甚麼僱主及情況，但不少僱主留言指該外傭態度差，斥責她：「邊有咁討厭嘅工人，個樣真係好乞人憎」、「呢個好串，邊個請著佢激死咗都彈返起身」等。

另一方面，有其他網民有感該外傭的內容不是沒道理，像是打工仔心聲而已，指知道有僱主要求工人姐姐由朝做到晚，此時期連假都無及不可出街，別人離鄉別井打工放下自己家人不容易，要多體諒，將心比己，「要珍惜家中的遮遮啊」、「工人姐姐無講錯啵」。

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責任編輯︰王明芳