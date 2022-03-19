【邵國華逝世】《Yes!》創辦人邵國華逝世　不敵病魔終年64歲

《Yes!》創辦人之一的多媒體創作人邵國華在昨日（3月18日）逝世，終年64歲。綽號「邵大哥」的邵國華在1989年於香港電台與倪震、梁繼璋合作主持電台節目《三個寂寞的心》，廣受年輕聽眾歡迎，更一度成為全港電台節目收聽榜榜首。

後來，邵國華與倪震創辦年青人雜誌《Yes!》，他並任該主編，雜誌大受年青人歡迎，後來發展「Yes卡」引起一眾追星族的抽卡潮。

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多才多藝

邵國華同時亦有參與電影創作，曾編劇《聽不到的說話》等，當中他有份撰寫劇本的電影《三人世界》，更獲1989年香港電影金像獎最佳編劇獎。

他並曾參演電影、撰寫專欄，也曾舉行棟篤笑演出，堪稱多才多藝。

生命鬥士

可是在1989年，他發現罹患舌癌，手術後切掉四分之一舌頭，接受電療半年，由於傷口不能復原，要再次動手術切掉壞死的舌頭，最後舌頭只剩下五分之二；期後大致康復未有復發，而且手術是縱切，病癒仍可說話，但變得口齒不清，令發音不準確。

此外，邵國華患有地中海貧血症、肝硬化、甲狀腺功能失調、腎結石和大頸泡等病症。在2009年，他獲再生會選為「香港十大再生勇士」。

邵國華的死訊由他的朋友Anthony Lo在社交平台發布，但未有透露死因。