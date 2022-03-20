【第五波疫情】今波疫情逾250次圍封強檢揪出2.3萬宗個案　爭取明天公布防疫措施中期檢討【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥主持每日記者會交代相關抗疫工作進展。

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（20日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員包括環境局局長黃錦星及署理民政事務局局長陳積志，交代抗疫重要的手段圍封強檢的問題。

【11:40】將再次發出強檢公告市民要到社區檢測中心或流動採樣站採樣

林鄭月娥表示，核酸檢測隨著快速檢測的承認而需求變少，但仍要保留有關實力，例如是希望可做到病床等人、針等人。她說，當局好快會再次發出強檢公告，市民要到社區檢測中心或流動採樣站採樣。

她說，本港面對這一波的疫情，有很多地方都要做事後檢討，包括確診者死亡率等。她又說，不認同私家醫院是「唔鬧唔做」，指只要了解對方有何困難，對方就會「肯做」，強調酒店、私家醫院等都願意配合政策。

【11:36】無收到公務員對圍封強檢工作的怨氣

林鄭月娥表示，並無收到公務員對圍封強檢工作的怨氣，指明白同事會辛苦的，但相信是值得的。她呼籲大家一、兩句說話，尤其在社交平台情況，要查證究竟是否普遍情況，還是個別人士收到訊息的個別看法。

【11:35】爭取最快在明天作中期檢討及交代可否放寬社交距離措施

在社交距離措施方面，林鄭月娥表示爭取最快在明天作中期檢討及交代，指雖然疫情已過頂峰，但污水檢測仍有反彈的情況，故不能丟以輕心，要視乎疫惰決定可否放寬社交距離措施。

【11:30】4成死亡個案與新冠病毒有關

林鄭月娥引述政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌分析，指4成死亡個案與新冠病毒有關，死亡率是值得認真研究分析今波死亡數字的成因。至於長者接種甚麼疫苗，她表示都會盡量讓市民選擇接種的疫苗，強調科興疫苗仍是非常有效。

【11:25】針對9個國家作熔斷機制會作出檢視

對於政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為本港現時可以恢復國際航班來港，林鄭回應指港府早前針對9個國家作熔斷機制，指有關措施是非常嚴厲，數天前已說會作出檢視，但今天不會作出公布。

【11:20】8個政策局共39個部門進行圍封強檢

署理民政事務局局長陳積志表示，圍封行動主要由3個局負責，康文署每日圍封約8個區，涉逾萬名市民，除了執行強檢令外，也會為受影響人士提供生活必需品，包括中央援港的中成藥。他說，已動員8個政策局共39個部門進行圍封強檢，指明白圍封對市民不便，但希望市民諒解及配合。

他又說，因應全港污水監測計劃的高風險地區，會向有關地區市民派發抗疫包，包括已派出420萬份快速檢測套裝。

【11:15】全港設150個定點污水監察

環境局局長黃錦星表示，環保署自2020年起啓動全港污水監測計劃，香港在這方面的工作可以說是領先，由環保署、渠務署及香港大學等組成400多人的污水檢測團隊。他說，污水監測計劃有兩大方面的工作，包括定點及臨點，定點是第五波在全港逾150個定點監測逾500萬人口的污水排放，即每兩日做一次循環，如發現有些地區的風險較高，會作出臨時機動檢測點，在上游收集範圍，臨點每日做30個左右，有助預測疫情，而污水檢測及核酸檢測陽性的數據屬高度的吻合。

他說，當局因應不同區加緊快派快速檢測，由3月初起已就全港污水監測計劃的高風險地方而派出快速檢測，昨日派出11萬套，而3月初至今已派出逾300萬套檢測。

此外，在圍封強檢方面是因應大廈有多名確診者，自1月27日起就是因應全港污水監測計劃高風險地區而作強檢，至今有180個，檢測人口有逾24萬，有2.3萬名陽性檢測個案。

【11:00】確診者不需要圍封強檢

林鄭月娥表示，圍封強檢的目標是為了同心抗疫，小區清零。她在3月17日早上指，圍封強檢可以找出不少陽性個案，可以找出確診者以及找出社區受感染的程度，圍封強檢好處令居民出入大家更加安心，如果可以更早截斷傳播鏈就更加好。她說，強檢會為居民帶來不便，感謝市民的合作。她曾早前到兩個屋苑視察，指市民都認同有關工作的重要性。

她說，圍封強檢早在2021年初已有在佐敦作出強檢，而第五波已作了逾250次圍封強檢，受檢人士逾35萬人，有2.3萬宗陽性個案，而今波已有逾一百萬的個案，認為如不及時強檢作隔離會引起更大的傳播。她說，逾250次圍封中當中只有17次是圍封多過一天，而每次強檢動員人數為150人至450人，至今有逾30個政府部門已參與過有關工作，包括天文台、破產管理署的人員。

林鄭月娥指出，接種疫苗的人士或者近日已做快測或核酸人士，仍然在圍封強檢中接受檢測，只有在第五波疫情即，即去年12月31日後確診人士才不需要接受圍封檢測。她強調如果圍封後陽性人士，需要接受隔離，平均需時4天。

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記者：TOPick港聞組