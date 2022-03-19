【TVB高層】曾志偉領軍主持全新節目　愛將波波現身任嘉賓玩遊戲

早前網上流傳一張TVB「The Show Must Go On」的海報，指TVB總經理曾志偉將與約12位藝人連續三星期留守電視城主持綜藝節目，而消息已被TVB企業傳訊部總監黃德慧否認。而TVB總經理曾志偉將再次主持綜藝節目，是獎門人繼2017年《綜藝精彩50年 我愛EYT》後再次領軍主持！

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新節目《講你都唔信》

《講你都唔信》將於下星期一（21日）晚上十時半首播，節目於今日（19日）進行拜神嘉賓，嘉賓黃婧靈（波波）、莊思敏也有份現身。

節目一共有9集，錢嘉樂、湯盈盈、馮盈盈、鄭衍峰、丁子朗、方紹聰、江嘉敏、林秀怡也有份主持節目。 每集會有三組嘉賓現身，參與的藝人需要猜出誰人是說假話。

志偉「愛將」波波與節目主持人丁子朗接受TVB娛樂新聞主播訪問，波波說：「男人最叻係講故仔。」波波將與江美儀、莊思敏同組作戰。

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曾志偉邀錢嘉樂任主持

志偉接受傳媒訪問，稱做了一系列「封城」準備，自己要站出來領頭，而出山做節目，他首先邀請錢嘉樂擔任主持。他指很多藝人也支持「封城」，但也會尊重大家的意願。

嘉樂指志偉希望他協助指導年青主持，以「負面例子」與新主持分享。志偉稱二人都是爲觀眾帶來娛樂，也是從新司儀當中學習。至於節目與觀眾的互動、派獎品，志偉就稱仍在構思當中。