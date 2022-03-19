【封區檢測】多棟完成大廈圍封強檢　屯門蝴蝶邨蝶心樓約12%住戶中招【不斷更新】

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本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

截至今日（19日）下午12時30分，政府公布了8個圍封強檢行動結果，當中共有8,787人接受檢測，674人初步確診，確診率為約7.67%。另有95人檢測結果為不確定。

【12：40】

屯門寶田邨第四座圍封強檢行動於約中午十二時完成，政府共檢查了約230名受檢人士的檢測報告，發現有45人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【12：06】

香港仔鴨脷洲邨利福樓約1,540名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中共發現63宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約760戶，當中26戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11：35】

黃大仙彩雲（二）邨啟輝樓約1,687名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現165宗初步陽性檢測個案和11宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約676戶，當中55戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11：20】

將軍澳健明邨健晴樓約1,700名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現91宗初步陽性檢測個案和48宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約800戶，當中80戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11：18】

觀塘和樂邨平安樓、泰安樓和義安樓約480名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現63宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約300戶，當中30戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11：15】

葵涌大窩口邨富民樓約790名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現45宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約370戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11：12】

屯門蝴蝶邨蝶心樓約1,080名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現131宗初步陽性檢測個案和33宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約816戶，當中111戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11：10】

葵涌大窩口邨富邦樓約710名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現55宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約380戶，當中20戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11：00】

屯門寶田邨第四座約800名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現61宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約1010戶，當中410戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：陳梓蔚