全仁健康產品捐出快速測試套裝 跟市民並肩抗疫

當下，第五波疫情依然肆虐本港，每天的確診人數動輒以萬計，而死亡人數接近兩百，有超過30萬人要居家隔離，無法正常生活。矢志通過綜合醫學方法，向廣大市民推廣、教育和提供維持健康和保健方法的全仁健康產品，一直以來都扎根香港，無論順景、逆境，都跟市民一起度過，憂戚與共，向來把公眾健康放在首位。為了響應政府鼓勵市民居家抗疫而出一分力，全仁健康產品捐出了超過兩萬三千套新冠病毒快速測試套裝，通過不同的方式送給市民，貫徹旗下產品維持大眾健康的使命，跟廣大市民並肩作戰，希望早日戰勝疫情。

自第五波疫情爆發以來，全仁健康產品緊貼疫情情況，捐出一共兩萬三千五百套新冠病毒快速測試套裝，通過TOPick、晴報及本港其他主要傳媒等分發給有需要的市民。

另外，癌症病人長時期需要跟病魔搏鬥，身體抵抗力低，比較容易受到新冠病毒感染。有鑒於此，全仁健康產品跟以搜羅與癌症相關的最新消息、報導科研報告為主，並邀請不同界別的專業人士輔助癌症病人的「癌症資訊網慈善基金」合作，直接捐出兩千五百套快速測試套裝給慈善基金，希望直接惠及正跟癌症病魔搏鬥的病人。

在這趟疫情之下，很多演藝界人士為抗疫作出了積極的貢獻，歌神許冠傑和天王郭富城捐出新冠病毒快速測試套裝，男團MIRROR擔任抗疫大使。為了回應這些演藝界人士的貢獻，全仁健康產品以創始人劉馬露明女士名義，向「健康·旦」特備直播節目中「全民七小時抗疫Q&A」環節的聽眾，捐出三千套快速測試套裝。

另一方面，這一回的Omicorn新冠肺炎變種病毒株來勢洶洶，更出現了數個兒童死亡個案。看著年輕小孩子逝去，無不叫人感到痛心和惋惜。專家曾經指出，變種病毒株會增加兒童染疫的風險和發病的嚴重性，所以對幼童來說，接種疫苗是十分重要的。二月末，同屬全仁醫療集團的全仁醫務中心派出一支醫護團隊，到銅鑼灣維多利亞幼稚園進行團體新冠疫苗接種，為百多名幼童及親屬接種了第一針科興疫苗。在幼稚園裡接種疫苗，可以給孩子一個熟悉、安全的環境，加上有老師的鼓勵和安撫，和幼稚園提供的遊戲和玩具，可以有效地減少小朋友對打針的恐惧感。希望本港其他的幼稚園也可以仿效維多利亞幼稚園的做法，共同努力，以期在最短時間內提高幼童接種疫苗的比率，保障幼童的健康。

疫情嚴峻，已經到了刻不容緩的地步。我們大家都住在獅子山下，這是我們共處和珍愛的家園。看到相當部份的院舍長者染疫死亡，看到確診者要在寒風中無奈地躺在急症室門外的街上等候，看到無數的食肆、商店倒閉，這一切一切，都無不叫我們感到萬分痛心。在這最關鍵的時刻，全仁健康產品希望能本著自身的使命，為香港盡一份綿力，跟獅子山下的每一人並肩作戰，一起戰勝疫情。



全仁健康產品:

TM Wellness 是全仁醫療集團旗下的健康產品品牌，理念是將傳統醫學和自然醫學結合在一起，透過專有技術為使用者提供營養知識及健康意識，使他們在健康管理中可增強自身力量。

全仁健康產品相信，健康的人可以創造一個更美好的世界。我們目的是致力改善社區上的健康意識和生活質素。 我們從每一個病人開始，對綜合醫學的定義重新出發。

全仁醫務中心:

全仁醫務中心位於中環及尖沙咀核心地帶，提供一站式磁力共振、電腦掃描、3D乳房造影、超聲波、X光、體檢及疫苗服務，結合尖端嶄新的科技，與以人為本的服務，為大眾提供專業優質的醫學影像診斷及身體檢查服務。中心秉持著同理心、專業、誠信三大核心價值，堅信「身體更健康，世界更美好」。

中心的團隊抱著以專業和熱誠，服務不同社群的理念，透過超卓優質的服務，促進社區人士健康。

責任編輯：羅嘉欣