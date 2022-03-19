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【第五波疫情】昨日內地供港蔬菜達2,300公噸　肉類供應穩定

社會 12:33 2022/03/19

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昨日內地供港蔬菜達2,300公噸。（資料圖片）

政府發言人今日（19日）表示，昨日（18日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定。

根據最新資料，昨日內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,300公噸，與平日內地供應量相若。其中經漁護署及菜統處推出的內地供港蔬菜約為826公噸。

菜芯及白菜昨日的平均批發價每斤分別為8.9元及6.8元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約320萬隻，與去年平均每日供應量相若。

昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約37公噸，而活豬供應亦充裕。

內地供港冰鮮家禽昨日貨量超過12萬隻，而本地屠宰的活雞則超過8,700隻，供應穩定。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。

今年一月底食米的備存貨量為30,400公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。

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責任編輯：陳梓蔚

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