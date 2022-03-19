【春分天氣】本港天氣潮濕有霧　下周料連續六天有雨

▲ 天文台預測未來兩三天潮濕有霧，部分地區氣溫最高達27至28度。（湯致遠攝）

天文台（19日）表示，受潮濕的海洋氣流影響，未來兩三天廣東沿岸有霧，星期一、二日間相當溫暖。預料一道冷鋒將在星期三早上抵達廣東沿岸，該區天氣顯著轉涼，而驟雨會在下周中後期影響本港。

▲ 未來九天天氣預測。（天文台資料）

周日（20日）是24節氣中的「春分」，天文台預測一股偏東氣流正影響華南沿岸，展望未來兩三天潮濕有霧，下星期一、二日間溫暖，星期三天氣轉涼及有驟雨。

下周一預測大致多雲，早晚有霧。日間短暫時間有陽光。下周二及周三晚上局部地區有雷暴，連續6天有雨，天氣潮濕。

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記者：伍瑋瑋