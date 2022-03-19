【求職騙案】失業求職詐騙訊息湧現　網民主動投身騙局反賺錢

疫情下，失業或開工不足問題嚴重，近期網上出現不少求職騙案，以「點讚」即有酬勞作招徠，實則騙取參加者金錢。之不過，亦有網民選擇主動犯險，與騙徒鬥智鬥力後不單能全身而退，更成功從騙徒身上獲利！

有網民昨日在社交平台上，上載一輯名為「我詐騙你的詐騙」的相簿，交代他早前和騙徒周旋的過程，短短一日就吸引數千網友分享帖文。他笑言，這類騙徒在一開始時會給予報酬，以引誘受害人上當，故他的目標便放在首期報酬之上。

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事緣他早前收到「招聘廣告」短訊，和朋友相討後決定「把握機會」，購買一張新的儲值卡，化名與騙徒聯絡，當他完成了首次「點讚」任務後，佣金連註冊帳號獎勵達150元。

騙徒之後就要求，在平台上為指定商戶「搶單點讚」，該網民帳戶的資金很快便出現負數，騙徒回應指這是正常情況，會為他充值。該網民形容，這是為下次出現負數時鋪數，相信屆時便會要求由他充值。

最終該網民完成60次「點讚」任務後，在平台上的帳戶便賺得214.19元，這時候騙徒便教導他，如何由帳戶提取金錢至銀行戶口，但需要提供銀行戶口、轉數快和收款人姓名。

不過，由於該網民早前應徵時虛報資料，為免被騙徒識穿「騙局」，他便訛稱自己並非本地人，因此沒有銀行戶口，要求轉帳至男朋友的虛擬銀行戶口，最終騙徒亦答應要求。該網民回覆騙徒：「你真是好好⋯⋯好好的人啊。」

經歷3個小時「在家工作」後，騙徒向有關戶口轉帳200元，當這筆錢成功到手後，該網民便無再理會騙徒，沒有提供真實的銀行資料，可以「避過一劫」。不少網民見他沒有「中計」後反賺錢，大讚「大快人心」，又形容他策略相當成功。

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記者：胡偉明