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【隔離營】港男為免家人感染入港珠澳大橋方艙　好評膳食不錯可外出散步睇飛機升降

親子 13:40 2022/03/19

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確診港男為免家人感染入住港珠澳大橋方艙，分享感受見聞。

本港第五波疫情持續，部分確診患者被送往不同檢疫設施隔離，多處方艙已陸續啟用，有名確診港男為避免太太受感染，入住隔離營，他被送往位於港珠澳大橋香港口岸人工島的方艙，他在網上分享隔離營的見聞，好評膳食不錯、可外出散步、廁所浴室企理等等，調節好心態度過隔離生活。

該名港男昨日（18日）在Facebook群組「全港抗疫交流分享區」發帖，分享自己入住港珠澳大橋香港口岸人工島方艙的所見所聞，好讓有網民如日後入住該處可事前了解多些。確診的他入住了方艙大約1天，他一個人住一間房，廁所浴室比想像中好及乾淨，但笑言「應該過唔到我老婆果關」，見他分享照片中，廁所浴室是公家共用，企理乾淨，網民指或許跟他屬首批入住該處有關係。

不少人很關心隔離營的膳食，港男有感膳食尚算可接受，但染疫的他喉嚨勁痛，沒有胃口。安排方面，他指入營時已經講明派餐時間是早上7時、早上11時及下午5時。從照片所見，有一餐是豉油雞紅腸配菜心白飯，早餐是魚蛋燒賣跟炒麵，很港式地道。

今早7點半起身，早餐已經係門口，早餐其實ok的，起碼唔叫難食。

最新影片：

營友活動多

此外，他很正面有感入住方艙可外出活動舒展身心，而他見營友晚上活動多。對他來說，可以出去行消磨時間很重要，另上網用中國移動很順，可上網打發時間。

有背心短褲男在跑步，有大媽做體操，有小朋友在周圍走，有像喪屍般的人在踱步。

隔離設施位於港珠澳大橋香港口岸人工島，有網民問及有無得睇飛機升降，港男表示可看，提到自己的睡眠質素尚可，睡著好像又感覺不到有飛機聲，一整晚醒過一、兩次而已，可接受。

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由於地點偏遠，對於不少港人來說很陌生，港男指出如出營可以自行離開，不過似要行20多分鐘，未問可以行去哪乘車。整體而言，他好評港珠澳大橋香港口岸人工島方艙，指如果可以揀選，他都有機會揀方艙。

港男自調身心感受，網民大讚他正面思想，希望他快康復離開營，網民感謝他發放正能量，「見到樓主為家人主動隔離，又正面面對隔離生活，真係為大家添加不少正能量」、「呢個時侯大家真係要樂觀包容，齊心抗疫，希望香港早日恢復正常生活」。

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責任編輯︰王明芳

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