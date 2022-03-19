【快速測試】政府再免費派11萬個檢測套裝　即睇23個派發屋邨或大廈名單

▲ 政府再免費派11萬個檢測套裝。（資料圖片）

因應東區、北區、大埔區、西貢區和元朗區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日（20日）起陸續向以下地點約11萬名居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約11萬個快速抗原測試包。

涉及屋宇包括：

東區：康東邨、樂翠臺、高威閣、灣景園、宏德居、仁樂大廈、金源洋樓、永利中心、連翠邨、建業大樓、滿華樓、華泰大廈及柴灣戲院大廈

北區：清河邨

大埔區：廣福邨

西貢區：疊翠軒、怡心園、都會豪庭、慧安園及旭輝臺

元朗區：俊宏軒、天澤邨及天恩邨

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責任編輯：陳梓蔚