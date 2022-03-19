【圍封沙灘】首個末周沙灘人流大減　沙田警區及食環署加強巡查行動

▲ 沙田警區進行跨部門聯合行動打擊違反防疫規例行為。（警方圖片）

本港第五波疫情持續，康文署在周四（17日）起加強對轄下泳灘的防疫措施，圍封沙灘。今日（19日）是加強措施後首個周末，不少沙灘人流大減。

沙田警區人員聯同沙田民政事務處、食物環境衞生署及地政總署於渡頭灣村沙灘、長徑村沙灘及烏溪沙沙灘一帶採取行動，打擊違反防疫規例的行為。

▲ 沙灘人流大減，當局加強巡查工作。（警方圖片）

行動中各部門派發防疫宣傳單張，呼籲及警告市民留意及遵守社交距離、羣組聚集及佩戴口罩等相關規例。警方藉此呼籲市民，必須嚴格遵守有關規定及避免羣組聚集，以減低病毒傳播風險。

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責任編輯：伍瑋瑋