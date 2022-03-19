【第五波疫情】新增16,597宗感染病例　第五波累計102萬人確診【不斷更新】

▲ 本港今新增16,597宗感染病例，第五波累計102萬人確診。

第五波疫情嚴峻，感染個案已破百萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（19日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。本港新增16,597宗感染病例，第五波累計102萬人確診，再多243宗死亡個案。

【16:50】豁免打針證明

張竹君指出，現時疫情仍需要評估，希望確診數字下降及平穩。至於關於豁免打針證明，如果確診患者有隔離令，可以出示有關證明，可以讓醫生參考作為一個豁免情況。

張竹君又稱確診數字有慢慢回落，希望真是反映社區的真實情況，因為擔心市民有徵狀而不去檢測。

【16:45】新冠藥物應用

醫管局指專家會因應臨床情況，為處方新冠藥物訂下指引，前線人員會根據臨床情況處方合適藥物及治療。已為逾8,500名患者處方默沙東口服新冠藥物，輝瑞新冠藥物則有逾千人。

【16:40】死亡個案

劉家獻公布，公立醫院在過去24小時有182人死亡，年齡介乎30至109歲。詳情即看：【下一頁】

【16:40】下載隔離令

張竹君指出有些市民用特定手機型號下載隔離令或檢疫令有問題，現時已經改善有關系統，曾出現問題的市民，可以再下載相關文件。

【16:30】確診數字

政府交代最新疫情，新增16,597宗感染病例，其中9069宗是快速檢測陽性個案，第五波累計102萬人確診，再多243宗死亡個案，累計5437宗死亡個案。

▲ 疫情仍然嚴峻，市民趁假日接種疫苗。（林宇翔攝）

另外，政府擬全民派快測、中成藥等物資包 料本月內進行有關工作，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組