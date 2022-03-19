【殮房不足】衞生署：已增人手加開服務處理接收遺體事宜　已與死因庭和警方合作加快辨認遺體

▲ 衞生署發言人表示，從本月初開始，遺體貯存設施內安放了大量急症室病人的遺體，導致死因調查程序時間稍為延長（譚以諾攝）

衞生署表示，鑑於疫情非常嚴峻，短時間內有較多人離世，政府部門已積極作出跟進協調，包括增加法醫服務、公務員及合約員工人手，與死因裁判法庭和警方合作制訂措施等，盡快解決離世者家屬的困擾。

發言人強調，署方轄下的公眾殮房，一直均會全日處理接收遺體的事宜，負責人員會輪班24小時工作，為應對疫情下突然上升的遺體數量，法醫服務已於葵涌公眾殮房及九龍公眾殮房，加開星期六遺體辨認時段；有關安排亦會在短期內，延展到域多利亞公眾殮房及富山公眾殮房，而九龍公眾殮房更會於星期日上午提供相關服務。

衞生署本月初開始透過內部調配，增加公務員及聘請合約員工，包括醫生及其他職系的人員，以加快處理認領及解剖遺體的事宜，並加強公眾殮房處理公眾查詢；又強調會持續監察公眾殮房的使用情況和貯存量。

發言人解釋，所有在公眾殮房處理的死亡個案，均須向死因裁判官作出呈報，當獲簽發「批准屍體埋葬／火葬證明書」後，家屬可安排殯葬事宜和領取遺體。

發言人續指，從本月初開始，遺體貯存設施內安放了大量急症室病人的遺體，導致死因調查程序時間稍為延長，法醫服務早前已增加人手，並與死因裁判法庭和警方合作制訂措施，以便家屬能盡快辨認遺體及處理身後事。

發言人強調，除需要解剖的個案外，家屬在辨認遺體後兩個工作天內，便能領取火葬證明書，並可於領回證明書當日，或之後任何日子，領回遺體。

衞生署已聯同其他相關部門增加遺體貯存量，同時加快遺體辨認程序流程，包括在沙田富山公眾殮房附近的政府用地，設立新的遺體貯存設施，增加遺體貯存量；以及採取特別安排，把公立醫院急症室的遺體，移送至新增加的貯存設施，以安放遺體等。



另外，警方亦會協助聯絡家屬處理辨認遺體事宜，家屬下星期一起，可經警方安排下，前往遺體貯存設施，進行遺體辨認程序。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明