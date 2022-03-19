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【第五波疫情】周一起陸路赴內地及澳門需接受快速核酸檢測　政府籲提早1至2小時到達口岸

社會 15:30 2022/03/19

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下周一起陸路過境需接受快速核酸檢測。（資料圖片）

政府今日（19日）公布，將由3月21日（一）起實施新冠肺炎特別檢測安排，進一步預防本地個案輸出和配合內地的抗疫工作。旅客經陸路出入境管制站出境前須接受額外的快速核酸檢測。

由3月21日起，經深圳灣口岸或港珠澳大橋香港口岸，前往內地或澳門的人士除須根據有關當局現有的要求，持有自費核酸檢測的陰性結果證明外，亦須在香港離境前，在出入境管制站進行額外的免費快速聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測。獲得陰性結果者方可繼續行程。

政府將在相關出入境管制站旅檢大樓開放前一小時至旅檢大樓關閉前一小時，免費提供上述的特別檢測服務。目前深圳灣出入境管制站及港珠澳大橋出入境管制站的旅客通關服務時間分別為上午10時至晚上10時，及上午10時至晚上8時。

政府發言人表示，快速PCR核酸檢測程序需時約1至2小時，相關出境旅客應預留充足時間到達出入境管制站，並遵守在場工作人員的指示進行檢測，以確保取得陰性檢測結果後有充足時間完成通關程序。

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責任編輯：陳梓蔚

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