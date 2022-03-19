【死亡個案】單日再多182人死亡　包括30歲患者染疫後死亡

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第五波疫情嚴峻，確診數字持續破萬。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（19日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

張竹君今（19日）指出，今再多243宗死亡個案，其中182人在昨日離世；其他為較早前個案，當中有6宗經由衞生署呈報。

今波累計死亡個案共5,437宗，其中27宗屬非公院死亡個案，涉及2127女及3304男，年齡介乎11個月至112歲，其中58%居院舍，約10%打齊2針疫苗，近9成沒打齊疫苗，88%是有長期病。

6宗經由法醫呈報的個案中，包括3男3女，年齡介乎67至97歲，大部份有慢性病，4個要由他人照顧。

死亡個案中的死亡率為0.5%，80歲以上佔70%；已打針的死亡率是0.09%，未打齊針是1.34%。

至於院舍方面，昨日共收到5宗報告指有院舍職員及院友確診，牽涉12名院友及11名員工，過去2周，共有89個殘疾院舍及186個老人院舍受影響, 涉6,925名院友，1,764名員工。

劉家獻指，昨有182名患者離世，包括103男79女，年齡介乎30至109歲，99人來自院舍。127人無接種疫苗，32人已接種一針疫苗，20人已接種兩針疫苗，3已接種三針疫苗。

5位較年輕死者資料：

30歲病人，患有G6PD缺乏症，精神健康有問題，因腎有損傷入院，其後轉入深切治療部留醫，因情況急速惡化離世，個案須轉介死因庭跟進。

58歲病人，患有末期癌症。

58歲病人，患有乙型肝炎和肝硬化。

58歲病人，腎和甲狀線有問題，2月因中風入院，當時已確診。

59歲病人，血科淋巴癌病人。

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責任編輯：TOPick港聞組