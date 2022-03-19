  • 23°C
香港時間 : 2022319日 (週六) 18:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COLLAR新歌】聲夢粉絲指COLLAR新歌封面抄After Class　前夫力撐：支持自己偶像就好

娛樂 17:27 2022/03/19

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）組成的女團COLLAR於昨日（3月18日）推出新歌《Never-never Land》。 

COLLAR官方IG寫道「來一起飛奔到COLLAR仙子的白日夢世界」，並附上8位COLLAR成員在大草地上追逐的封面圖。

另一女團After Class的粉絲質疑COLLAR的新歌封面圖是「明抄」After Class，於Telegram群組內表達不滿。 

最新影片推介：Anson Lo專訪 

質疑COLLAR抄After Class

從網上流傳的After Class粉絲Telegram群組對話截圖中所見，有粉絲稱：「隔離團抄After Class」、「封面一樣」、「呢啖氣點忍」、「明抄我地make noise」、「抄完再屈返你抄」。當中有人更帶有侮辱性字眼，指COLLAR是「狗帶」、「狗帶MK Collar」，更揚言抵制與COLLAR合作的品牌。 

After Class粉絲指COLLAR新歌封面圖是抄襲After Class於去年11月推出的《要為今日回憶》，MV現時錄得超過100萬點擊率。 

    點擊圖片放大
    +6
    +5

前夫反擊關注組轉載消息 

Facebook群組「前夫反擊關注組」內有不少支持COLLAR的粉絲，有群組成員轉載流傳的對話截圖，群組成員也表達自己的看法，有部份人認為「無視」是最好的處理方法。

網民留言：「支持返自己偶像就好，對罵沒有用！佢哋cheap 由他啦」、「抄咩？？草地」、「借人過橋、博人留意」、「由得佢哋啦」。

Windy應援巴士設計疑抄襲

偶像團體的作品、粉絲應援物也不時被指有抄襲成份，早前After Class成員Windy（詹天文）的生日應援巴士廣告，就被指抄襲MIRROR成員Jeremy（李駿傑）歌迷會製作的應援巴士廣告。

Windy歌迷會的工作人員曾指：「我唔識設計， 我都係交比設計師設計， 我完全沒有留意 Jeremy 架巴士是什麼樣子」、「請問空心字型是否 Mirror 專用！？」、「Mirror 用過嘅顏色， 我們都不能用嗎？ 佢地用過嘅字型， 我們也不能用嗎？」 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【COLLAR出道】《Call My Name!》MV一天破64萬點擊　COLLAR感謝幕後團隊【有片】
20:00 2022/01/14
【COLLAR出道】《Call My Name!》MV一天破64萬點擊　COLLAR感謝幕後團隊【有片】
【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
09:48 2022/02/21
【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
【COLLAR成員】《Call My Name!》後出《Never-never Land》　COLLAR新歌曲風輕快
12:35 2022/03/18
【COLLAR成員】《Call My Name!》後出《Never-never Land》　COLLAR新歌曲風輕快
【After Class】四小花互選隊長+團內擔當　Chantel：合作很和諧
18:59 2022/03/02
【After Class】四小花互選隊長+團內擔當　Chantel：合作很和諧
【齊心抗疫】After Class後援會捐抗疫物資予基層　姜濤粉絲助毛孩神徒捐8千檢測包
12:57 2022/03/09
【齊心抗疫】After Class後援會捐抗疫物資予基層　姜濤粉絲助毛孩神徒捐8千檢測包
【COLLAR成員】COLLAR預告將推出新歌　眾成員清爽夏日造型曝光
18:13 2022/03/15
【COLLAR成員】COLLAR預告將推出新歌　眾成員清爽夏日造型曝光

你可能感興趣

【COLLAR出道】《Call My Name!》MV一天破64萬點擊　COLLAR感謝幕後團隊【有片】
20:00 2022/01/14
【COLLAR出道】《Call My Name!》MV一天破64萬點擊　COLLAR感謝幕後團隊【有片】
【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
09:48 2022/02/21
【After Class】Gigi+Windy+Chantel+Yumi爆暗戀史　聲夢四小花感恩家人照顧
【COLLAR成員】《Call My Name!》後出《Never-never Land》　COLLAR新歌曲風輕快
12:35 2022/03/18
【COLLAR成員】《Call My Name!》後出《Never-never Land》　COLLAR新歌曲風輕快
COLLAR 歌手 沈貞巧 李芯駖 王家晴 陳泳伽 蘇芷晴 許軼 邱彥筒 蘇雅琳

最高瀏覽

【食用安全】基因改造水果或含致癌風險　專家教睇標籤揀甜橙
13:04 2022/03/18
【食用安全】基因改造水果或含致癌風險　專家教睇標籤揀甜橙
【邵國華逝世】《Yes!》創辦人邵國華逝世　不敵病魔終年64歲
今日 11:27
【邵國華逝世】《Yes!》創辦人邵國華逝世　不敵病魔終年64歲
【復元食療】確診者轉陰性常見3類後遺症狀　中醫推介食療止咳化痰紓緩腸胃不適
16:35 2022/03/17
【復元食療】確診者轉陰性常見3類後遺症狀　中醫推介食療止咳化痰紓緩腸胃不適