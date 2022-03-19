【COLLAR新歌】聲夢粉絲指COLLAR新歌封面抄After Class　前夫力撐：支持自己偶像就好

由Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）及Sumling（李芯駖）組成的女團COLLAR於昨日（3月18日）推出新歌《Never-never Land》。

COLLAR官方IG寫道「來一起飛奔到COLLAR仙子的白日夢世界」，並附上8位COLLAR成員在大草地上追逐的封面圖。

另一女團After Class的粉絲質疑COLLAR的新歌封面圖是「明抄」After Class，於Telegram群組內表達不滿。

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質疑COLLAR抄After Class

從網上流傳的After Class粉絲Telegram群組對話截圖中所見，有粉絲稱：「隔離團抄After Class」、「封面一樣」、「呢啖氣點忍」、「明抄我地make noise」、「抄完再屈返你抄」。當中有人更帶有侮辱性字眼，指COLLAR是「狗帶」、「狗帶MK Collar」，更揚言抵制與COLLAR合作的品牌。

After Class粉絲指COLLAR新歌封面圖是抄襲After Class於去年11月推出的《要為今日回憶》，MV現時錄得超過100萬點擊率。

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前夫反擊關注組轉載消息

Facebook群組「前夫反擊關注組」內有不少支持COLLAR的粉絲，有群組成員轉載流傳的對話截圖，群組成員也表達自己的看法，有部份人認為「無視」是最好的處理方法。

網民留言：「支持返自己偶像就好，對罵沒有用！佢哋cheap 由他啦」、「抄咩？？草地」、「借人過橋、博人留意」、「由得佢哋啦」。

Windy應援巴士設計疑抄襲

偶像團體的作品、粉絲應援物也不時被指有抄襲成份，早前After Class成員Windy（詹天文）的生日應援巴士廣告，就被指抄襲MIRROR成員Jeremy（李駿傑）歌迷會製作的應援巴士廣告。

Windy歌迷會的工作人員曾指：「我唔識設計， 我都係交比設計師設計， 我完全沒有留意 Jeremy 架巴士是什麼樣子」、「請問空心字型是否 Mirror 專用！？」、「Mirror 用過嘅顏色， 我們都不能用嗎？ 佢地用過嘅字型， 我們也不能用嗎？」