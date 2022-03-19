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【豁免打針證明】確診者康復後可向醫生提供隔離令　作申請豁免疫苗接種證明參考文件

社會 17:03 2022/03/19

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（湯致遠攝）

第五波疫情嚴峻，感染個案已破百萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（19日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

被問及現時市民難以取得豁免打針證明，政府會否幫助有關市民？

張竹君指出，現時疫情仍需要評估，希望確診數字下降及平穩。至於關於豁免打針證明，如果確診患者有隔離令，可以出示有關證明，證明自己曾經確診。醫生可參考疫苗接種網頁上的表格和指引，判別可否為求診人士批出豁免打針證明。

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責任編輯：陳梓蔚

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