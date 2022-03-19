【入院驚魂】Patrick Sir兒子爬行跌傷下巴入院縫6針　關宛珊提醒父母自備快測劑入治療室

▲ Patrick Sir跟關宛珊11個月大的兒子早前跌傷下巴入院縫6針，現無大礙。

小朋友受傷，父母一定好心痛！藝人關宛珊與Patrick Sir的11個月大兒子，近日在家爬時跣手傷下巴，留有大傷口需入院縫針，爸媽極為心痛。而疫情下，入院有些要求，關宛珊分享了兒子入院的過程，提醒父母如需有帶小朋友去醫院，要自備快測，並檢測呈陰性才可入治療室。

關宛珊11個月大仔仔跌傷下巴

藝人Patrick Sir的林溥來與藝人關宛珊（Kimmy）於2016年結婚，去年4月誕下兒子林若嘉（Preemo），阿仔現時11個月大。關宛珊於星期四（17日）在社交媒體分享兒子受傷入院驚魂記，有晚大約7時，阿仔戴頭盔在家中大廳上的木地板爬，爬爬下突然跣手仆親下巴落地，喊到收不到聲。當時Patrick Sir工作中，關宛珊叫自己保持冷靜應對。

傷口好似唔深，但顎起少少頭又好似好深，我幫BB仔止血，按住傷口止咗20分鐘左右，同時避開傷口用冰敷附近嘅位置，再消毒傷口。

▲ 11個月大的Preemo下巴受傷。（IG圖片）

雖然止了血，但關宛珊一直擔憂兒子的傷口是否需要縫針。至約8時半Patrick Sir回家查看仔仔傷口，認為肯定要縫針。關宛珊哭起來在亂想BB做手術掙扎得犀利，亦不想BB接受全身麻醉。

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Patrick Sir化身神隊友

Patrick Sir著太太帶BB仔入房睡，然後自己打電話「做功課」，得悉兒子有機會不用全身麻醉，亦聯絡了Preemo的兒科專科醫生，醫生介紹另一位兒童外科醫生，醫生看完相片及影片，指傷口深一定要縫針，可嘗試局部麻醉，並安排幾個護士按實BB縫針，預告知他們屆時要狠心忍痛。約晚上10時，睡覺中的Preemo到私家醫院去。

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疫情關係，父母不可以陪同孩子入急症室，媽媽安撫Preemo，跟他說「一陣入去忍住痛，啪啪兩下就岀番嚟㗎喇，唔駛驚㗎」，爸爸帶兒子到治療室床上就要離開。

4個姑娘撳住BB仔嘅頭、手、腳，用塊布遮實BB仔個樣，喺外面我哋聽到嘅係佢前所未有嘅喊聲，係好驚多過痛嘅大喊聲，大嗌「阿媽～阿媽～」，真係好心痛！

關宛珊形容當時自己心亂到不停踱步，當姑娘突然叫「爸爸入一入嚟」，她嚇到命都冇，原來只是叫爸爸查看縫好的傷口。

▲ Preemo 會小心地繼續玩。（IG圖片）

大讚兒子堅強勇敢

Preemo很勇敢，姑娘醫生說他算很乖很配合，縫6針都不算掙扎得很厲害，只是不喜歡給人按實頭仔，當天大約深夜12:30回到家。媽媽大讚兒子比父母想像中堅強勇敢，同時分享新手媽媽之感，

我哋一直都有預計，帶大一個男孩子，一定要面對佢整親手腳、聯針、甩骹之類嘅意外，但絶對冇諗過咁快就要經歷。

▲ 藝人Patrick Sir、關宛珊育有11個月大的兒子。（IG圖片）

溫馨提示入院自備快速測試劑

此外，關宛珊有溫馨提示，如孩子疫情期間萬一要入院，爸媽最好自備快速測試劑，否則就像他們需即時去附近買完再幫BB驗完方可入治療室。Patrick Sir昨日（18日）更新了兒子的最新情況，感謝大家關心，現時兒子已好好多，會繼續玩、探索、學習及發放笑彈。

Preemo傻更更應該都唔知自己受咗傷，因為冇乜痛，唔需要食止痛藥，已經充滿活力同平時一樣無時停。我哋每日都幫佢洗傷口，期望佢下星期五拆線一切順利！

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責任編輯︰王明芳