【喜劇之王】周星馳首度開網上直播　星爺親畫《美人魚》公仔：我畫公仔好叻

喜劇之王周星馳近年「神隱」，因為數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB與西班牙藝術家Joan Cornella推出其首個NFT系列《MOAR by Joan Cornella 》，其中有以星爺《國產凌凌漆》的造型「現身」NFT。

於是星爺在今日（3月19日）激罕網上開直播，他客氣多謝Joan Cornella稱：「佢好明顯細細個就睇我啲戲，係我粉絲嚟，我都有啲鍾意佢，佢好似阿爾柏仙奴（Al Pacino），可唔可以搵佢客串？」

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周星馳：我係藝術家

當主持人問周星馳：「以創作人來說，NFT對他有甚麼意義？」星爺即笑說：「你當我係創作人？我應該係藝術家喎，但唔好話畀人聽，因為我唔講你都知，無謂多講。」

然後他才正經地說：「創作人又好，藝術家好，NFT有認證版權，我覺得對我哋係好事，好有意義。」

另外主持提到，如果星爺的經典角色製成NFT，然後再推實體化公仔的話，星爺一定搵唔少，星爺即反問︰「咩叫搵唔少？你唔係會送好多畀我咩？」

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星爺畫美人魚

同時，有份主持今次直播的FWENCLUB創辦人SK Lam問，如果星爺出NFT，會用甚麼電影角色？星爺反問有何建議，對方答《食神》，周星馳指片中有好多角色，究竟哪一位，但未待對方回應，星爺稱：「應該係如花，睇你對如花嘅興趣大啲。」

SK Lam提到《美人魚》內的公仔，其實出自周星馳手筆，星爺承認此事並開玩笑：「我畫公仔好叻㗎其實，真係唔係講笑，但係真係唔好話畀人聽。」

他更指因此一直到現在都看日本動漫：「日本漫畫同卡通都是我由細到大最愛。」主持問星爺最近有沒有追看動漫及追哪一套，星爺稱：「有……但唔話你知。」

欣賞梵高畢加索畫作

當問及星爺本身有甚麼藝術收藏？他回答：「我有好多梵高、畢加索畫作...嘅相，貼到成屋都係...」因此稱：「所以NFT係好，因為梵高、畢加索嘅畫我就冇錢買，但如果出NFT，咁我就可以買。」

最後，星爺更問如果他真的出NFT，大家有何建議，歡迎網民提出意見。