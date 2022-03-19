【食品供應】深港海上快綫至今運貨23.6萬噸　運房局擬周試用新田臨時接駁場

▲ 運房局指，正與內地加快推進在香港機場貨運設施、葵青貨櫃碼頭及屯門內河碼頭，設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁場的安排。（資料圖片）

運房局發言人表示，由內地到香港的「海上快綫」水路運輸服務已經全面啟用，增加鮮活食品和其他生活必需品及生產物資的供應。

目前深港已設有三條水路運輸路線，分別是：

從深圳鹽田國際集裝箱碼頭到香港葵青貨櫃碼頭

從深圳大鏟灣碼頭到香港葵青貨櫃碼頭

從深圳媽灣港碼頭到香港内河碼頭。

連同廣東其他城市的水路運輸路線，包括從廣州蓮花山港、中山黃圃港及珠海斗門港到香港屯門珠江碼頭等，水路運輸服務每日運力數以萬噸計。

運房局發言人又指，昨日（18日）深圳市運輸跨境物資約2,010個標準貨櫃，約1.4萬噸貨物，其中鮮活食品類約約170噸，非鮮活類約約1.4萬噸。

「海上快綫」自啟用以來，至昨日為止，總共運輸跨境物資約23.6萬噸貨物，其中鮮活食品類約7,280噸，非鮮活類約22.9萬噸。

至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主。昨日有33噸物資運抵香港。自3月2日啟用鐵路貨運以來，截至昨日一共運載980多噸包括新冠病毒快速抗原測試包及防護服等抗疫防疫物資到港。



運房局正與內地當局加快推進在機場貨運設施、葵青貨櫃碼頭及屯門內河碼頭設立非鮮活食品及其他貨物集中接駁場的安排。

另外，運房局正籌劃下星期內試用新田錦壆路臨時接駁場，以減低兩地人員感染風險的同時，亦確保陸路跨境運輸暢順。

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責任編輯：陳梓蔚