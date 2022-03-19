【亞博治療】高拔陞視察亞博社區治療設施　了解兩地醫護照顧病人情況

▲ 高拔陞（中）及醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業視察亞博社區治療設施。（醫管局圖片）

內地援港醫療團隊已在亞博社區治療設施展開工作，醫管局行政總裁高拔陞（19日）到亞博了解照顧病患的情況。高拔陞與兩地員工進入治療區內，了解病人分佈及醫護人員的護理治療工作。他指抗擊疫情是現時最重要任務，兩地醫護團隊合作無間，互相配合，為醫治病人共同努力。

高拔陞早上接受電台訪問時稱，內地醫療團隊抵埗後，為盡快在亞博社區治療設施開展工作，先幫忙護理程序，現時內地與香港的團隊已擔當同樣工作。

過去數天我們都安排同事、內地的支援隊熟習電腦系統，除了真的到現場做，亦同步十多個模擬站讓他們嘗試。熟習後，便和香港同事一起做，所以目前已經沒有分別，香港及內地同事的工作一樣。

▲ 穿上黑色背心內地醫護講解運作情況。（醫管局圖片）

對於近期有多名有亞博隔離中的長者院後離世，高拔陞指醫管局有定期派醫護到場，長者情況有時轉變得太快。

有定期派老人科醫生及護士在(社署管轄的館)，大家有協調及協作，同時大家知道，隔離展館是我們同事，人手、配套方面應不是大問題。

他又指今波疫情入院患者平均年齡80歲，並需要較多的護理，故人手比較緊張，相信有內地醫護到港，預料亞博下周可接收更多患者。

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責任編輯：伍瑋瑋