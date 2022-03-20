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【第五波疫情】袁國勇料本港約250萬人染疫 　建議長者打復必泰疫苗

社會 11:12 2022/03/20

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（資料圖片）

本港第五波疫情持續。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（20日）表示，本港至少有5分1人口感染新冠病毒，數學模型推算估計去到400萬人染疫，但預計染疫人數有150萬至400萬之間，可能大約250萬人已受感染，呼籲市民盡快接種疫苗，應打盡打，以應付未來或會出現第六波疫情。

袁國勇接受電台訪問時指，市民現時最重要是接種疫苗，最好接種復必體疫苗，因為對Omicron變種病毒防禦能力較好，特別是老人院長者、長期病患者及兒童等應盡快接種疫苗，如果已接種兩針，應盡快打第三針，只要有一個超級傳播，第五波情況可以很快反彈，長遠病毒亦可能會再變種而出現第六波，所以接種疫苗是最有效控制疫情方法。

他又補充稱，雖然打3針科興有中和抗體，但與復必體仍有距離，建議長者打復必泰疫苗，用95%疫苗接種率為目標，主要希望減輕社區、醫療承擔風險。

另外，被問到日前提出95%疫苗接種率是基本。袁國勇指，如果本港有95%市民接種疫苗或感染後有免疫，為何是95%是用65歲人口作為比例，當中有5%未有接種疫苗，亦無感染後獲得免疫抗體，是佔了人口6萬8千多人，而一旦出現第6波疫情，65歲以上長者湧入醫療系統，每間公院急症室平均接收65名長者，認為公共醫療體是可以應付，但若接種率是9成，那平均接收130名長者，所以主要視乎醫院可以承受多少壓力。

被問到推行全民檢測。袁國勇則指，不是現時最重要的考慮，要視乎有沒有足夠的配套設施等，而且全民檢測都一定有漏網之魚，只會浪費檢測的200億元，所以要審慎考慮。

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記者：余思嵐



 

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