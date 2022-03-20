【第五波疫情】黃錦星指全港設150個定點污水監測　覆蓋500萬人口如每2天一次快檢

▲ （曾耀輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（20日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員包括環境局局長黃錦星及署理民政事務局局長陳積志。

黃錦星表示，環境局每日早上到全港各區採樣分析，污水檢測在港有兩大方面工具，分別為定點及臨點。他解釋，全港有150個定點監測，覆蓋500萬人口，每2日做一次循環檢測，則如同為500萬人快測。他表示，如定點看到有高風險地區，便會設立臨時機動檢測點，收集範圍取得更精準數據，每日會做30個臨點。

黃錦星指，Omicron散播速度快，會繼續派發快速測試包予市民，由3月初至今，已派出300萬套測試包。而由1月27日至今，當局已通過污水監測圍封強檢180個小區，檢測人口超24萬，找出逾2.3萬患者。

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記者：TOPick港聞組