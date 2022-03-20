【手停口停】不想申請綜援金靠雙手揾食做散工 街坊戶口窮得只剩下$13.75

▲ 不想申請綜援金靠雙手揾食做散工，街坊戶口窮得只剩下$13.75。

第五波疫情每日確診數字逾萬宗，不少打工仔面臨失業及開工不足情況，手停口停。基督教關懷無家者協會就遇上不少街坊被社會遺忘，銀行戶口窮得只有雙位數字。

協會將這群人稱為《被遺忘的炒散工人》，街坊遞上的銀行存摺副本，顯示戶口結餘只有$13.75。存摺上的幾個數字讓人大抵估計到街坊是一名炒散工人，每次出糧收入不穩定，約$100-900，而出糧後隨即全數提取作生活費。

街坊表達不想申請綜援金，想盡可能靠自己的工作收入維生。但經過2年疫情，長時間開工不足，加上自己確診後更要停工隔離，「手停口停」真的是雪上加霜。

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或許你會問：『為何不申請政府給予確診人士5,000元恩恤現金津貼？』可惜的是申請人必須確診期間曾接受醫院治療，才可透過醫務社工申請的。街坊並沒有入院治療。

你也許再問：『政府不是推出$10,000臨時失業支援計劃嗎？』但街坊並沒有穩定月薪工作，更何況是有強積金（mpf）戶口？

走過疫情兩年多，積蓄用盡了，也真的盡力過了！協會知道後立即為街坊申請緊急基金，雖然是短期的幫助，仍然盼望這天讓他有一點喘息的空間，就像在黑暗中看到微微的星光。

一直以來，不少基層人士都是以炒散工作維生。面對世紀疫症，炒散工人的生活變得愈來愈困難了。

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責任編輯︰王明芳