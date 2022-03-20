【社交距離措施】周一交代社交距離措施中期檢討　林鄭月娥：市民出行增加憂反彈

▲ 林鄭月娥指市民出行增加，憂疫情反彈。（陳國峰攝）

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（20日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展，出席官員包括環境局局長黃錦星及署理民政事務局局長陳積志。

林鄭月娥表示，有留意到核酸檢測需求隨快速測檢測普及而變少，強調希望抗疫能力超出需求，做到醫院「床等人」、隔離設施「房等人」、疫苗接種「針等人」。她指在過去半個月，核酸檢測由10萬一日，跌至近日的8萬一日，食衞局亦會不斷調整供求。

▲ 行政長官林鄭月娥。（陳國峰攝）

至於會否放寬社交距離措施，林鄭月娥指她曾於3月17日提及會就此作中期檢討，她盡量爭取明日（21日）交代。她續指，疫情雖已過頂鋒，亦有向下趨勢，但從污水檢測發現疫情有反彈跡象，八達通出行數字亦然，何時放寬要視乎疫情，望明日能交代。

林鄭月娥又指出，疫情已過高峰期，作為負責任政府需要積極檢討是否要調整社交距離措施，明天要報告實施這些措施的中期報告。對於外界批評政府防措政策不前瞻性，林鄭月娥不認同有關說法，指污水處理監測是及早發現陽性個案，有關措施須花大量公帑，但是值得去做的事。

被問及有公務員對抗疫工作有怨言，林鄭月娥回應，沒有收到公務員對圍封工作的怨氣，反而願意參加圍封工作的公務員愈來愈多，都是「眾志成城」，很想為市民服務。她呼籲，市民在社交平台情況，要查證究竟是否普遍情況，還是個別人士收到訊息的個別看法。

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記者：TOPick港聞組