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【疑染疫死亡】3確診9旬婦昏迷送院死亡　居荃灣院舍及黃大仙樂富邨

社會 10:29 2022/03/20

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3確診9旬婦昏迷送院死亡。（資料圖片）

再有多名長者疑因感染新冠肺炎離世。警方今日（20日）凌晨4時許，在15分鐘內接獲荃灣2間院舍報案，指有老人昏迷，包括位於荃景圍191至195號院舍的一名99歲老婦，以及沙咀道120號院舍的一名90歲老婦。救護員接報到場，將2人分別送往仁濟醫院搶救，惜皆終告不治。

早上近6時，警方亦接報於黃大仙樂富邨宏順樓，一名94歲老婦暈倒，救護員將其送往伊利沙伯醫院搶救，惜亦返魂乏術。

據了解，以上3名長者均確診新冠肺炎，但死因仍待驗屍後確定。

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記者：黃穎津

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