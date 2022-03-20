【內地支援】李家超指內地醫療隊與香港團隊合作愉快　促提防傷感情誤導信息

▲ （政府新聞處圖片）

本港第五波疫情持續，內地派出逾300名醫療團隊來港支援。 政務司司長李家超表示， 衷心感謝中央在短時間內派醫療隊援港，又說自己 曾通過視頻和抵港的內地醫援團隊見面，對話中，除了認識到他們的專業和經驗外，更感受到他們的熱誠和投入， 向醫療隊致以最崇高的敬意和謝意。

他今日（20日）在網誌提到，醫療隊來自廣東省22家三甲醫院，是一線骨幹的專業隊伍，他們擁有豐富的臨床經驗，是國家的抗疫精英，其經驗和專業能力對香港的抗疫工作有很直接的幫助。

他又說，醫療隊與醫管局人員緊密溝通，按不同階段的需要，商議工作安排，務求達致最佳效果，又指雙方合作愉快，互相支持，形容是美事的典範。而醫療隊 已在亞洲博覽館開始工作，與香港的優秀醫療人員相輔相承，並肩作戰，產生一加一大於二的協同效應，是香港的及時雨。

他強調 必須肯定及全面反映，社會亦要提防社交媒體上不負責任的胡亂猜想或用心不良的誤導信息，以免損壞良好關係和感情。

社會的聲音要為抗擊疫情加力，不可自毀長城。

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