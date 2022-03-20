  • 21°C
香港時間 : 2022320日 (週日) 11:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【供港食品】內地進口鮮活食品供應穩定　菜芯及白菜平均批發價每斤9.4元及6.1元

社會 10:41 2022/03/20

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應穩定。（資料圖片）

政府發言人今日（20日）表示，昨日（19日）由內地進口本港的鮮活食品供應穩定。

根據最新資料，昨日截至午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2,200公噸，與平日內地供應量相若。其中經由漁護署及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為760公噸，菜芯及白菜昨日的平均批發價每斤分別為9.4元及6.1元。雞蛋方面，批發市場供應繼續穩定，過去一星期平均每日供應約320萬隻，與去年平均每日供應量相若。昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約47公噸，而活豬供應亦充裕。內地供港冰鮮家禽昨日貨量約為13萬隻，而本地屠宰的活雞則超過8,000隻，供應亦相當穩定。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界表示除了政府規定外，一般也會儲存多一倍存貨，足夠本港市民1個月食用。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年320,000至330,000公噸。今年1月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為30,400公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。

發言人表示，政府會繼續與內地當局及業界保持密切聯絡，確保內地供港鮮活食品供應順暢。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【豁免打針證明】確診者康復後可向醫生提供隔離令　作申請豁免疫苗接種證明參考文件
17:03 2022/03/19
【豁免打針證明】確診者康復後可向醫生提供隔離令　作申請豁免疫苗接種證明參考文件
【食品供應】深港海上快綫至今運貨23.6萬噸　運房局擬周試用新田臨時接駁場
17:55 2022/03/19
【食品供應】深港海上快綫至今運貨23.6萬噸　運房局擬周試用新田臨時接駁場
【亞博治療】高拔陞視察亞博社區治療設施　了解兩地醫護照顧病人情況
20:31 2022/03/19
【亞博治療】高拔陞視察亞博社區治療設施　了解兩地醫護照顧病人情況
【疑染疫死亡】3確診9旬婦昏迷送院死亡　居荃灣院舍及黃大仙樂富邨
今日 10:29
【疑染疫死亡】3確診9旬婦昏迷送院死亡　居荃灣院舍及黃大仙樂富邨
【內地支援】李家超指內地醫療隊與香港團隊合作愉快　促提防傷感情誤導信息
今日 10:35
【內地支援】李家超指內地醫療隊與香港團隊合作愉快　促提防傷感情誤導信息

你可能感興趣

【豁免打針證明】確診者康復後可向醫生提供隔離令　作申請豁免疫苗接種證明參考文件
17:03 2022/03/19
【豁免打針證明】確診者康復後可向醫生提供隔離令　作申請豁免疫苗接種證明參考文件
【食品供應】深港海上快綫至今運貨23.6萬噸　運房局擬周試用新田臨時接駁場
17:55 2022/03/19
【食品供應】深港海上快綫至今運貨23.6萬噸　運房局擬周試用新田臨時接駁場
【亞博治療】高拔陞視察亞博社區治療設施　了解兩地醫護照顧病人情況
20:31 2022/03/19
【亞博治療】高拔陞視察亞博社區治療設施　了解兩地醫護照顧病人情況
疫情 豬肉 漁護署 食品 批發 蔬菜統營處 香港

最高瀏覽

【邵國華逝世】《Yes!》創辦人邵國華逝世　不敵病魔終年64歲
11:27 2022/03/19
【邵國華逝世】《Yes!》創辦人邵國華逝世　不敵病魔終年64歲
【外傭心聲】流利廣東話拍片指罵僱主　外傭要求受到善待：工人唔係機械人
11:42 2022/03/19
【外傭心聲】流利廣東話拍片指罵僱主　外傭要求受到善待：工人唔係機械人
【隔離營】港男為免家人感染入港珠澳大橋方艙　好評膳食不錯可外出散步睇飛機升降
13:40 2022/03/19
【隔離營】港男為免家人感染入港珠澳大橋方艙　好評膳食不錯可外出散步睇飛機升降