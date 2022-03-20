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【百大俊男】193成首位ERROR成員獲提名百大俊男　Frankie與8位MIRROR成員齊衝出香港

娛樂 11:11 2022/03/20

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MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）和ERROR成員郭嘉駿（193）獲提名「全球百大俊男」。

美國網站TC Candler每年都會舉行「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces）及「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）的選舉。

在2022年度的TC Candler投票的選項中，多位香港人熟悉的臉孔都紛紛入圍，9位MIRROR成員姜濤、江𤒹生（Anson Kong）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）和剛剛獲提名的陳瑞輝（Frankie），以及ERROR成員郭嘉駿（193）均有份角逐，揚威海外。

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有「盛世美顏」之稱的Frankie於2018年參加《全民造星》並於30強止步，其後加入MIRROR，由於一直被指外表零死角而成為團內的「門面擔當」。

Frankie早前於ViuTV劇集《IT狗》飾演Never一角，喜感十足的他獲得觀眾大讚，更被指是最靚仔的IT狗。

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193為首位入圍「全球百大俊男」的ERROR成員，他於2018年參加《全民造星》並在40強止步，其後加入ERROR成員。

身高達192.5cm的193向來備受矚目，於《花姐ERROR遊》系列及《ERROR自肥企畫》等節目的表現獲得觀眾愛戴，其出眾得外表亦成為焦點。

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每年年底美國網站TC Candler都會公佈「全球百大俊男」及「全球百大美女」的結果，去年2021年由韓國女團BLACKPINK的Lisa奪冠成為「全球最美美女」，而去年初因投身街頭抗爭遭緬甸軍政府判監的著名男模Paing Takhon則力壓「雷神」Chris Hemsworth成冠軍。

首輪入圍「全球百大俊男」的名單，是由網民在TC Candler的官方YouTube頻道留言推舉而成，網民除了提名出人名，還要附上人物簡介，鏡粉和404都功不可沒。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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