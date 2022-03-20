【第五波疫情】中醫藥充分發揮疫情預防治療及復康工作　陳肇始：探討中醫藥防治優勢和作用

▲ （陳肇始網誌提供圖片）

食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）表示，在第五波抗疫戰中，中醫藥在疫情的預防、治療以至復康的全過程中，充分發揮了中醫藥的優勢及作用，配合香港疫情防控重點策略目標，港府會繼續與中醫藥業界及醫管局探討一切可行措施，發揮中醫藥在疫情防治全過程的優勢和作用。

陳肇始在網誌指，特區政府衷心感謝及廣泛分發國家捐贈及支援特區政府採購的抗疫中成藥，包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」及「藿香正氣片/膠囊」，已分發/即將安排陸續分發的數量近100萬盒，尚有更多批次正在陸續安排。

她又指，中醫藥在康復方面有莫大優勢，能減少後遺症及降低復陽率。醫管局早於2020年4月推出「中醫門診特別診療服務」，在中醫診所暨教研中心為出院病人/完成隔離人士提供中醫藥復康服務，10次診療費用全免。服務廣受市民歡迎，至今已有約3,000名康復病人參與，並已提供約11,900次診療。

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責任編輯：余思嵐