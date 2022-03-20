【好人好事】壽司店逆市向員工派$3000獎金　良心老闆：我都係打工仔出身

▲ 壽司店逆市向員工派$3000獎金。

第五波疫情持續多時，影響各行各業，晚市禁堂食措施將延長至4月20日，對飲食業造成重大打擊。在這艱難時刻，日式餐廳「 千之味刺身壽司專門店」卻宣布，將於逆市下向各員工派發$3,000特別獎金，以鼓勵及感謝各同事在疫情間的努力及付出。

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「千之味刺身壽司專門店」周五（18日）在Facebook專頁發帖，上載了一張手機對話截圖，餐廳向員工宣布將有一項「特別事項公告」，表示因應最近Omicron引發第五波疫情，導致晚市禁堂食又延至4月20日。

目睹不少公司都需停業求存，而「 千之味刺身壽司專門店」全靠各同事努力下，各分店依然可以正常運作。再加上早前大角嘴堂食店結束營業後，開支亦減少。為感謝各同事付出，餐廳表示會於5月7日發放每人$3000的特別獎金給各同事，藉此鼓勵及感謝各同事在疫情間的努力及付出。

通告最後表示，希望出品部同事繼續保持好出品質素，樓面及客戶服務同事要保持開心心情工作對待客人，並感謝近百位同事的付出。

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不少網民大讚屬「好人好事」，並留言稱：「真係要多多支持呀」、「食到良心味道，香港人同舟共濟，一定支持你地！」、「老闆識做，員工開心」、「加油，平安健康」、「良心老闆，支持」。

餐廳老闆在Facebook專頁稱，代同事感謝各位光顧過的客人，又表示：「我都係打工仔出身，做飲食真係好長時間工作。」他續指，在疫情下餐廳早已為同事買口罩及檢測棒，讓同事不用「左撲右撲」，可以有多些時間休息。另外他亦感謝有減租的業主，指有補貼可以有空間分獎金，希望第五波就快結束，晚市堂食快快回復正常。

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責任編輯：羅嘉欣