【封區檢測】觀塘安達邨愛達樓樓圍封強檢　昨日圍封行動共揪出530宗初陽個案【不斷更新】

▲ （曾耀輝攝)

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【17:05】觀塘安達邨愛達樓圍封強檢

政府自下午5時起，指明觀塘安達邨愛達樓為「受限區域」，在內人士須留在其處所，於今晚10時前接受檢測。政府目標是在明日（21日）下午約1時完成行動。

政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【16:28】上水彩園邨彩玉樓圍封強檢

上水彩園邨彩玉樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（21日）約下午1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:00】深水埗富昌邨富誠樓圍封強檢

深水埗富昌邨富誠樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（21日）中午約12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:00】觀塘和樂邨恒安樓圍封強檢

觀塘和樂邨恒安樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

目標是在明日（21日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:20】屯門寶田邨第三座40人未進行強制檢測

港府昨日下午4時起圍封屯門寶田邨第三座，今早上午約11時完成強制檢測行動後，人員隨即在「受限區域」內執法，該行動於下午約1時半完成，政府共檢查了445名受檢人士的檢測報告，發現有40人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長已根據第599J章撤銷「相關宣告」。



政府亦提醒沒有應門的260戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【15:05】葵涌葵盛東邨盛興樓圍封強檢

葵涌葵盛東邨盛興樓污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，政府作出限制與檢測宣告。政府目標是在明日（21日）下午1時完成行動。

【13:00】觀塘順天邨天衡樓約17.4%住戶染疫

觀塘順天邨天衡樓約1,280名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現223宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約1,010戶，當中184戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:20】將軍澳健明邨健曦樓約4.52%住戶染疫

港府昨日下午3時半起圍封將軍澳健明邨健曦樓，有關行動今早（20日）11時半完成，期間共有約1550人接受了檢測，當中共發現70宗初步陽性檢測個案和15宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約800戶，當中77戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:14】屯門蝴蝶邨蝶影樓約16.5%住戶染疫

屯門蝴蝶邨蝶影樓共有約1155人接受了檢測，當中共發現191宗初步陽性檢測個案和32宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約928戶，當中179戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:00】屯門寶田邨第三座約5%住戶染疫

屯門寶田邨第三座約918名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現46宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約900戶，當中260戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組