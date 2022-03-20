【新冠肺炎】羅致光稱冀新一輪保就業計劃　能迅速減低失業率

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勞工及福利局局長羅致光今日（20日）表示，在設計「2022保就業」計劃時是考慮如何協助企業反彈，聘用更多員工，希望能迅速減低失業率。

羅致光在網誌指，「2020保就業」以一個超過900億元的政府項目，涉及約16萬名僱主及近200萬名僱員，由構思至發放補貼用了兩個半月時間，可說是「超速」，項目希望給予企業一個「水泡」，渡過難關，讓企業保存實力，在疫情減退時迅速地恢復，令巿場反彈，達至「撐企業、保就業」。

他又稱第三波疫情的高峰期出現於7月至8月間，亦是在「保就業」補貼期間，失業率維持在6.1%至6.3%之間，變化不大，充分反映了「2020保就業」計劃，發揮了其「穩就業」的作用。之後第四波疫情一度將失業率推至去年2月7.2%的高峰，但隨疫情放緩，到12月降至3.9%，減少了3.3個百分點，相對2003年沙士，減少失業率3.3個百分點需時30個月，反彈速度是當時3倍，反映保就業計劃的效用。

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責任編輯：余思嵐