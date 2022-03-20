【新冠後遺症】康復後持續咳嗽記憶力減退　中醫教3招改善新冠後遺症

▲ 康復後持續咳嗽記憶力減退，中醫教3招改善新冠後遺症。

本港第五波疫情確診數字近日稍趨緩和，而坊間傳出不少曾染疫後康復者表示身體機能大不如前，例如出現氣管敏感般的持續咳嗽，腸胃不適，記憶力減退（腦霧），食慾降低等症狀。

本港註冊中醫師潘健燊日前在社交平台發文，針對感染新冠病毒康復者的後遺症作出分析。他表示在臨牀中染疫病人通常處於外「寒」、裡「熱」、夾「濕」狀態，身體會出現尖寒尖凍、發燒、頭痛、全身骨痛、喉嚨痛、咳嗽痰多、作嘔、大便稀爛等現象。而即使康復後，不少病人也會出現週身乏力、呼吸困難、胸痛或胸悶、咳嗽、食慾減退、記憶力減退（腦霧）等持續性症狀；這些都是身體「餘邪」未清的表現。體質、飲食、天氣、情緒等都可能是成因。

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3招改善新冠後遺症

潘醫師針對3種常見後遺症提供中醫療法，供市民參考。

1. 咳嗽

醫師指出，大部分病人染疫時會出現肺熱熾盛，熱邪灼傷肺部津液，形成痰液，令肺臟失去正常宣發肅降功能，造成咳嗽。因每人體質不同，部分病人康復期仍會殘留不同證型的咳嗽；其中又分兩種類型：

氣陰兩虛型咳嗽

常見症狀：乾咳無痰，或痰少難咳出，手腳心熱，容易出汗，不夠氣，口乾鼻燥等

針對此類型，醫師建議潤肺止咳湯水：

材料：太子參4錢，天津雪梨2個、南杏仁3錢、北杏仁3錢、枇杷葉3錢、川貝母1兩

做法：將梨去皮，將中間梨心挖走，其他材料全部洗乾淨，川貝母壓碎；放入煲內，加8-10碗水，大火滾後轉中細火煲45分鐘

功效：益氣養陰，潤肺化痰

脾虛痰濕型咳嗽

常見症狀：痰多色白或有泡，喉嚨痕癢，比較怕凍，容易胃脹、無胃口、晚上咳嗽嚴重

針對此類型，醫師建議健脾化痰止咳湯水：

材料：新鮮淮山3 錢、生熟薏米各3錢、白朮3錢、陳皮2錢、瘦肉1斤

做法：瘦肉先出水備用，淮山去皮切塊，陳皮洗淨刮囊，連同其他材料，放入煲內；加8-10碗水，大火滾後轉中細火煲45分鐘

功效：補氣健脾、化痰袪濕

2. 記憶力減退（腦霧）

針對記憶力減退後遺症，醫師表示染疫病人體內痰濕積聚，加上春天造成濕氣旺盛，進一步影響脾胃「升清降濁」功能，令陽氣無法升發及滋養頭腦眼部。而痰濁亦容易蒙閉心神，造成視力模糊、頭暈、耳鳴、甚至記憶力減退等一系列「腦霧」現象。對此，建議按摩穴位方法進行改善，幫助醒腦：

按摩百會穴 + 四神聰穴

位置：

百會穴：頭頂正中央位置

四神聰穴：頭頂正中央，前後左右各一寸處（大約拇指寬），總共有四個位置

做法： 5個穴位輪流用中指各按三次，每次五秒

功用：健腦益智、養神開竅、改善記憶

3. 食慾減退

醫師從中醫角度解釋，因脾爲生痰之源，新冠病毒令脾胃功能減弱，積聚濕邪，影響消化功能，造成嘔吐、肚脹、食慾減退、大便稀爛等症狀。要改善食慾減退症狀，就要將脾胃剩餘的濕濁之邪清走；建議開胃茶療幫助康復：

香薷陳皮飲

材料、做法：

陳皮10克、香薷6克、冰糖適量

加入300ml滾水沖泡代茶飲

功用：理氣和胃，芳香化濕；適用於食慾不振的新冠肺炎康復期人士

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內容獲「潘健燊中醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣