【大S再婚】具俊曄衝破螢幕終與徐熙媛相見　「小姨子」小S翻唱名作歡迎姐夫

▲ 小S（徐熙娣）跳唱《Bing Bing Bing》歡迎具俊曄。

台灣藝人徐熙媛（大S）日前宣布與韓團「酷龍」成員具俊曄結婚，具俊曄隨即赴台接受隔離並於今早（20日）凌晨出關，直奔大S豪宅展開7天自我隔離。

大S妹妹徐熙娣（小S）上載了一段影片「歡迎姐夫」，小S特意跳唱酷龍的經典歌曲《Bing Bing Bing》，引起不少人討論。

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戴上透明塑膠袋和墨鏡的小S，以一身黑搭配寬鬆白色外套的造型示人，嘗試模仿具俊曄當年的造型。

她以韓文翻唱《Bing Bing Bing》，又唱又跳的她表示：「姐夫，小姨子以這支舞歡迎你。」

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▲ （FB圖片）

不少網民讚好影片並留言：「謝謝讓我睡前笑不停，小S太可愛，跳得太棒啦！」、「舞技很棒而且清唱超有誠意！」、「很搞笑的小S，這身裝扮看起來好瘦又年輕，希望小S的節目裡可以訪問具姐夫，到時妳們再一起合體跳舞！」、「好可愛的小姨子！」

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具俊曄趁着隔離期間努力學習中文，希望與大S家人打破語言隔膜。他日前還自拍影片背乘數表，並稱要為「小姨子」小S（徐熙娣）的新歌宣傳。

大S與前夫汪小菲離婚後的第106日，突然宣布與24年前的舊情人、韓國組合「酷龍」成員具俊曄已經復合並在韓國註冊成婚，這件極具戲劇性的事件至今仍是熱門話題。

完成隔離程序的具俊曄終於能夠「衝破螢幕」，親眼見到相隔超過20年沒直接見面的大S。