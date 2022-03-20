【春分天氣】天文台料一道冷鋒周三橫過本港　天氣顯著轉涼有驟雨雷暴

▲ 本港地區下午及今晚天氣預測 多雲。（陳永康攝）

天文台今日（20日）表示，今日潮濕有霧，在南海北部有一道廣闊雲帶，加上華南沿岸被低雲所覆蓋，較昨天多雲，最高氣溫約25度。展望未來1至2日繼續潮濕有霧，日間溫暖。而周三有一道冷鋒橫過本港，屆時會轉涼。

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天文台預測今日本港地區多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區雨勢較大及有雷暴。沿岸有霧。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。展望未來一兩日潮濕有霧，日間相當溫暖。星期三天氣顯著轉涼及有驟雨，隨後一兩日風勢頗大，仍然有驟雨。

根據9天天氣預報，周二及三大致多雲，有霧及有幾陣驟雨，晚上局部地區有雷暴，而周三更有一道冷鋒橫過本港，晚上9時後氣溫降到20度以下。下周後期多雲，有幾陣驟雨，晚上有薄霧，初時局部地區有雷暴。

▲ 未來9天天氣預報。

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責任編輯：余思嵐