【疫苗通行證】一文看清康復者接種疫苗要求

▲ 一文看清康復者接種疫苗要求。（梁偉榮攝）

政府今日（20日）宣布調整「疫苗通行證」接種要求，具體調整包括將「疫苗通行證」第三階段的實施日期由6月底提前至5月底；縮短「疫苗通行證」下接種第2和第3劑疫苗之間的寬限期；更新康復者「疫苗通行證」的接種疫苗要求。詳情即看：【下一頁】

其中康復者接種疫苗的更新要求有以下3點更新：

（1）感染前已打第2或第3針，12歲或以上的康復者在康復後6個月內，「疫苗通行證」下並無額外接種要求。

（2）感染前未曾接種疫苗，12歲或以上已康復滿6個月的康復者，在4月29日或以前須接種第1劑疫苗才能使用「疫苗通行證」。

4月30日起，康復後在接種第1劑疫苗之後的6個月內，仍能使用「疫苗通行證」；如超出6個月，則需要接種第2劑疫苗才能繼續使用「疫苗通行證」。接種第2劑的要求並不適用於接種了1劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。

（3）感染前亦已接種1劑疫苗，12歲或以上已康復滿6個月的康復者，在4月29日或以前，「疫苗通行證」下並無額外接種要求。

4月30日起，康復滿6個月後，需要接種第2劑疫苗方能繼續使用「疫苗通行證」。接種第2劑的要求並不適用於接種了1劑復必泰疫苗的12至17歲康復者。

康復紀錄5月加入疫苗接種紀錄二維碼

現行「疫苗通行證」涵蓋的指明處所將維持不變。政府現正進行相關系統提升，供陽性測試結果載錄於政府電腦系統的康復者於稍後時間經網上領取康復紀錄二維碼，及將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內，預計5月推出，政府會適時公布詳情。屆時康復者可以出示符合接種要求的疫苗接種紀錄或有效的康復紀錄二維碼，以進入主動查核「疫苗通行證」需要掃描二維碼的處所。

在取得相關二維碼前，康復者可向處所掌管人出示相關康復或感染證明，例如出院文件、由政府或獲衞生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄、衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊／電子紀錄、衞生署發出的隔離令，以及其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄。單憑快速抗原測試陽性結果的相片並不能作為有效的康復紀錄，相關人士應經快速抗原測試陽性結果人士申報系統向衞生署申報。

個別康復者如獲醫生簽發醫學豁免證明書，可於有效期內豁免於「疫苗通行證」的接種要求。衞生署會發出指引，訂明醫生向康復者簽發醫學豁免證明書前需參考相關證明文件。

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記者：黃穎津