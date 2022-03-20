【疫下哀歌】一家三口確診父腦退化母曾患癌　未獲同赴隔離營只能留下一人

▲ 弱勢基層一家三口確診，未獲同赴隔離營如生離死別。

疫情下不少弱勢基層家庭都面對沉重負擔。社企銀杏館日前發文分享案例，有一家三口確診，女事主Anna（化名）年近9旬父親患腦退化症，母親亦曾患癌；而自己也是長期病患者，卻必須靠自己微薄收入維持全家生計；疫情之下令這一家的境況百上加斤。奈何女事主多次向政府求助無門，直至接到消防處聯絡，卻是通知她只可安排家中其中兩人去隔離營。

那一刻，我感覺好無奈，如生離死別，一家三口，包括兩位老人家，可留下誰？

最後這一家人均沒有撤走，選擇繼續在家隔離。疫情嚴峻時，即使收到社企提供物資，也擔心家中病菌會傳染社工，而連番提醒對方放下物資就快走，不要逗留。

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社企及時提供物資 免費消毒家居

像這樣的案例絕非少數，弱勢基層在疫情下是更加需要社會關懷。銀杏館表示在疫情下一直向弱勢社群提供支援，包括收到求助後及時派送抗疫物資及「餸包」上門，給予基層家庭力所能及的支援與鼓勵。

另外，銀杏館亦有提供免費「愛心消毒家居服務」，委派專員上門進行噴霧消毒。至於Anna的個案，在居家隔離康復後擔心病菌殘留家中，也獲銀杏館派員為其單位進行噴霧消毒。

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責任編輯：羅嘉欣