【隔離生活】圍封強檢呈陽被送青衣方艙醫院　港妻分享入住生活：慶幸一人一間房

▲ 港妻分享入住青衣方艙醫院的生活。

第五波疫情肆虐，陸續有人分享染疫後入住隔離設施的經歷。一名女網民最近就在社交網絡平台上，憶述之前入住青衣方艙醫院的生活情形，表示膳食味道單一，提醒準備入住的人士要帶定乾糧麵包、杯麵、罐頭等食物。

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據Facebook群組「真.屯門友」，一名女網民日前分享入住青衣方艙醫院的經歷。事主回覆其他網民的問題時提到，她是接受圍封強檢後被通知要接受隔離。而她在下午接通知後，晚上約8時再被接走。

提到入住環境，她慶幸自己能一個人一間房。房內有3張床，每張床提供6頭插蘇，枕頭、被各一，不包被袋、枕頭袋，有一盞枱頭燈，另有一個共用水壺。而獲安排的物資則包括洗頭水、沖涼液、牙膏、牙刷、廁紙、探熱針、祝君安好毛巾各一，以及兩個檢測包。

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膳食方面，她表示身體不適的人士，入住前要自行想辦法帶適合的食物：

原來咖喱雞胸真係會出現，所有食物只有一種味道，自己諗。

她又表示，各位準備入營前要想清楚自己喜好：「如果唔係真係難頂，帶定乾糧麵包，杯麵，罐頭走唔甩。」而營友亦可透過親友送物資入營：「熱食除外，由送嚟到手上大約五個鐘左右，視乎人手而定。」

點擊睇營外環境及衛浴設施：

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入住環境方面，她指自己所住的地方位置較偏僻，路途遙遠，路上凹凸不平，附近環境黑暗，晚上行走要小心，整段路程約需時15分鐘：

不過有好處係附近比較靜，冇其他人會經過，不過其他倉嘅人仕經常打開房門，加上唔帶口罩，自己要小心。

她續指財物及貴重物品要跟身，因外面門及櫃桶不能上鎖。衛浴設施方面，她表示洗手間清潔快，只有一盞燈環境很暗，間隔很迫，洗手盆長期淤塞。淋浴間有6格，她表示一樣很暗不夠光，不是全部有熱水，要差不多10分鐘才有微弱水壓，而通往淋浴間的樓梯要小心，因曾有工作人員跌倒。

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網絡供應方面，她表示方艙醫院內沒有Wi-Fi 供應：「自備數據其中五間電訊商有提供額外免費本地數據送，早點通知早啲享用」她又稱入營後就是真正的隔離，與外界僅剩手機聯繫：

冇人會同你講嘢，任何需要全部用WhatsApp 溝通，只限補物資，通知你出營，其他細節一律不清楚。入去就係真真正正正嘅隔離，冇人會理你。

另外，她也提到要自備消毒酒精及藥物，又指獲供應最多的是廁紙及水。至於倉與倉之間，她表示有垃圾堆積，衛生情況並不理想：「變咗垃圾房，巧恐怖，點解有垃圾桶唔用呢。」而講到回程時，她表示有旅遊巴士接送到青衣城鐵路站。最後她表示：

祝各位用唔到嘅溫馨提示：大家身體健康，心靈健康！辛苦工作人員…

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責任編輯：羅嘉欣