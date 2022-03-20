【司長網誌】陳茂波：料失業率仍會進一步惡化　透過組合拳為中小企「前後護航」

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波指，第5波疫情對市民的生命健康、社會和經濟多方面造成沉重打擊，預告首季經濟無可避免陷入負增長，失業率仍會進一步迅速惡化，強調會透過組合拳方式，為中小企「前後護航」，以穩住經濟元氣、韌性和就業。

陳茂波今日在網誌指出，最新公布的失業率升至4.5%，較上次顯著上升0.6個百分點，是超過一年半以來的最大升幅，失業人數達15.7萬人；就業不足率亦急升0.5個百分點至2.3%，是超過半年來高位。

他續指，受到疫情嚴峻及嚴厲的社交距離措施影響，零售、住宿及膳食服務等行業的失業率急升到6.9%，比前次升了1.4個百分點。當中，餐飲業失業率更急升1.9個百分點至8.1%。

陳茂波指，踏入第二季，主導著經濟的關鍵，仍然是控疫防疫的進度與成效。他強調，全力管控及遏止疫情，關乎到市民的生命健康；全力穩住經濟，關乎到企業的營運空間及市民的生計和生活。

他指出，中小企佔本港企業總數的98%，聘用私營市場45%的勞動力，形容穩住中小企是穩住經濟元氣和韌性的關鍵，更重要的是穩住就業。

陳茂波表示，政府透過組合拳方式，從經營成本、資金周轉及保住員工等幾個方面，為中小企「前後護航」，包括，透過稅費減免以降低成本、優化「中小企融資擔保計劃」下的「百分百擔保特惠貸款」、引入暫緩追討欠租安排，讓中小企有較鬆動的資金周轉調撥空間；並透過新一輪「保就業」計劃，協助中小企保住員工和職位。

他強調，有關暫緩追討欠租安排的法案，將於本周三提交立法會首讀和二讀，政府會全力推動及配合立法會審議工作，希望盡快完成立法；至於新一輪「保就業」計劃，政策創新與統籌辦事處正全力統籌細化計劃細節，目標是在4月內接受申請。

陳茂波又提到，首階段的5000元消費券將在下月發放，涉資逾300億元，希望能稍為紓緩市民壓力，對中小企業務也會有幫助。

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責任編輯：胡偉明