【育兒心得】兒子患輕度智障加自閉密集訓練 港媽發掘兒子音樂天份入樂團演奏

▲ 子雖然自小被確診為自閉症，但黎太以過來人的經驗強調，愈早發現愈早治療，對自閉症孩子的成長愈好。

疫情下一切活動都暫停，普通人都叫救命，何況原本生活「多姿多彩」的自閉症青年。黎樂賢是家中的獨子，雖然有輕度智障及自閉症，但生活也一如普通人般忙碌：學鋼琴、敲擊樂、游泳、雪鞋競走等等。黎太最窩心是20年來的付出，換來鋼琴老師的一句說話：「樂賢好教過正常的小朋友。」

究竟一個被許多人認為輸在起跑線的自閉症小朋友，是怎樣栽培成為今天可以自理的青年呢？或許要由兩歲時確診說起。「那時候，樂賢連單字的詞匯也完全無，只是會說『火星話』。和他說話不是太有反應，與人又沒有太多的互動。」連老師也發現樂賢溝通上出現問題，經言語治療師評估後，發現有自閉及發展遲緩的傾向。

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黎太最初得悉這噩耗，感到很徬徨，因為不了解自閉症是甚麼？對將來發展有何影響？而且20年前，不盛行上網找資料，因此她找了很多有關的書籍來看，也帶樂賢去作不同的密集式治療：言語、音樂、感統，還有更多的訓練數也數不完。

我曾經有想過辭職不幹，全職湊他，但後來發現這些治療一點也不便宜，因此要有一定的經濟能力，才可以作密集式的訓練，幫助樂賢在不同範疇發展。

愈早發現愈早治療成長愈好

她記得當初樂賢對這些治療很反感。「那時候一周去做兩次言語治療，每次半小時，但最初樂賢都螺地喊得很厲害。言語治療師說一定要有耐性，不能放棄，讓他明白就算喊到聲沙螺地都無用，都是要上堂。漸漸從第四堂開始，樂賢就乖乖地上堂，這對他成長很重要，因為他習慣了，之後見到有枱就會安靜地坐定定上堂。」

經過幾年的治療，4歲左右的樂賢已能講到一些有意思的單字。

但今時今日，他說話也不會多，只會簡短答你，也少表達自己，要問他才會講。

未治療前，樂賢也會有「fing手fing腳」的情況出現。「他會自言自語，那是前庭覺發展的問題，要靠郁動來平衡，所以需要做感統訓練去改善這行為。」經過訓練後，今天如果樂賢不說話的話，其實外人是看不出他有自閉症的。

因此，黎太在訪問中多次強調，愈早發現愈早治療，對小朋友的成長愈好，樂賢就是一個好例子。

6歲前是腦部發育的黃金期，所以要盡早介入，對說話、理解、脾氣及行為都有幫助，不然可能到了6、7歲都不懂說話，之後就不識講了。

本赴俄羅斯參加雪鞋競走比賽

當然學校的培育，對樂賢來說也很重要。「最初小一評估時，臨床心理學家說他是中度智障，於是入了中度班。但後來學校的老師覺得樂賢不是中度，於是再次評估，證實是輕度智障加自閉症，因此二年級就轉了班。」黎太指中度及輕度學習上是不同的，活動也比較多，將來有沒有就業機會也有很大的分別。

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黎太沒有因為兒子自閉而窒礙其發展，小時候已經有參加校際游泳比賽，自由泳、背泳都懂，曾是游泳隊成員。前幾年開始嘗試雪鞋競走，疫情前還到韓國訓練，本來今年赴俄羅斯參加特殊奧運雪鞋競走比賽，可惜因為疫情取消了。

他其實可以完全自理，我沒有跟他去韓國訓練，他可以自己執行李，沒有行為問題，又合作不會亂走，只是溝通比較差。

人總有兩面，自閉症患者樂天、開心、純真，但要他們關心別人就比較困難，未必了解他人的感受。「樂賢也比較被動，不會主動求救，所以容易俾人蝦。」

有音樂天份達演奏級

樂賢也一直有學鋼琴，懂看譜、識樂理，還考到演奏級的初階。「最初是由音樂治療開始，後來老師發現他應該可以彈琴，便開始學。其實都沒有刻意要他考琴，但老師話試下考，結果便考下一級，考下又一級。」自閉症患者性格固執，因此樂賢對於自己每日的時間表都很執著，變得好有系統。

他很勤力，飯後會自己練琴30-45分鐘，功課也是自己做晒。

就算今天疫情下要上網課，樂賢時間到了，就會自動自覺去上堂，不用催促。

我最感到安慰，是鋼琴老師說他好教過正常的小朋友。

由於樂賢表現良好，因此學校推薦樂賢參加共融樂團True Colors Symphony及音樂天使樂團，透過與不同年齡和背景的人（包括沒有特殊需要的人）一起訓練及合奏演出，帶來改變和突破。「他表演過幾次，很enjoy及開心，又有滿足感，自信心亦提升了不少。」

為樂賢將來做好準備

現在樂賢在職業訓練局旗下的展亮技能發展中心接受辦公室實務的訓練，中心會根據其能力、性格、喜好，對將來的職業作出建議。「他溝通弱，所以比較適合做文書工作。過年前，他還試過在零售店幫手整理貨架、執拾東西。」

談到未來前景，黎太自言家有傭人，因此照顧得樂賢太好了。

如果他識買東西、識運用金錢、識煮飯，他應該可以自己生活到，這是我們未來訓練的目標。但因為一直照顧得他太好，所以他無試過自己出街，但相信應該無問題。他又識加減乘除，應該可以識買嘢。

雖然對樂賢能夠自立抱樂觀的態度，但黎太也有替樂賢申請入住院舍。「如果父母不在，樂賢入住院舍會較好，而且排隊也不是一天半天的事，起碼要等十多年。」

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記者：何小雲