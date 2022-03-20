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【前度閃婚】伍富橋娶富家女友林穎彤不愁寂寞　Bella獲星級設計師公開示愛

娛樂 16:02 2022/03/20

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星級設計師何偉立（Tim）向林穎彤（Bella）示愛。

TVB小花林穎彤（Bella）的前度伍富橋近日求婚成功，向拍拖半年的富家女友Shirley求婚成功，並於白色情人節放閃報喜。

單身的林穎彤亦不愁寂寞，獲星級設計師何偉立（Tim）向她公開示愛，對方更表示自《安樂蝸》已被Bella吸引，暗戀她長達11年。

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Tim最近於社交平台貼出與Bella的合作，並寫道：

專業又親民又乖巧，最緊要嘅係靚，非常代表到我哋。

星級設計師何偉立（Tim）向Bella公開示愛。（FB圖片）

Tim最近點名跟Bella合作，原來他早於TVB節目《安樂蝸》時已被對方氣質所吸引，一直想邀請對方為公司擔任代言人，惟雙方公司因溝通出現困難而未能成事。

早前成立新公司的Tim於一次機緣巧合下聯絡上Bella，作為老闆的他以6位數字酬勞邀請Bella為其設計公司拍攝宣傳片。

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Bella與前度伍富橋合照。（《經濟日報》圖片庫）

二人甫一見面，Tim便把暗戀Bella多年的秘密告知對方，「我留意咗你好耐，好鍾意你，好想同你合作。」

Bella即場被感動得眼濕濕，結果雙方一拍即合促成了是次的合作。被示愛的Bella於鏡頭前冧爆指：「你終於同我示愛！」二人因拍攝而更為熟絡。

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事後，Bella笑言叫大家別相信Tim暗戀她，不過亦表示很感動對方多年來對她的支持，且曾經借出他的家來拍攝節目。

談到伍富橋的喜訊，Bella坦言不急於找另一半，並希望透過大家跟對方說聲恭喜。她又表示現階段先專注事業，會靜待緣份到來。

撰文 : TOPick柴犬出動

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