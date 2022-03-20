【DSE2022】調查指約65%考生贊成文憑試延期　疫情影響備試進度最讓考生感壓力

▲ 考評局早前公布考期壓縮至3周。（資料圖片）

因應本港疫情嚴峻，考評局早前公布考期壓縮至3周，以及預備兩個後備考期，並推出多項新的試場防疫要求，包括考生每日要進行快速測試。支援文憑試考生的機構青年新世界，於3月進行問卷調查，發現約65%受訪考生贊成文憑試延期；另外考生自評壓力值偏高，當中因疫情影響備試進度，讓考生最感壓力。

青年新世界於3月4日至18日，透過網絡問卷調查方式，訪問352名應屆文憑試考生。65%受訪考生贊成文憑試延期，80%認為考評局要盡快落實後備方案，不因被動視乎疫情發展。

兩位應屆考生黃同學及葉同學均贊成將文憑試延至5月，她們指出，考評局未宣布壓縮考期前，會在5月時應考選修科，而主科及選修科之間亦有相隔約1周左右可以最後衝刺，因此一開始編排溫習時間表，是按此來準備。不過，考期壓縮後令選修科之間相隔太短，其中黃同學兩科選修科是連續兩日應考，葉同學則在兩科選修科間有一日相隔，令她們的溫習時間表被打亂，由於擔心溫習進度，因此贊成延期。

▲ 兩名應屆考生，黃同學（左）及葉同學（右）均認同要將考試延期。（直播截圖）

葉同學又說，今屆文憑試存在着太多不確定因素，令她至今仍未有要考試的實感，以10分為滿分，自我評測壓力值為8分。青年新世界義務總幹事陳嘉敏說，考評局未有就考試安排制定量化準則，例如單日確診個案、感染率、死亡率等，而是用「疫情仍未明朗」、「疫情仍未明顯紓緩」模糊定義，增加考生對考試的不確定性。

另外，青年新世界是次調查亦了解考生主要壓力來源，以9分為最高、0分為最低壓力值，調查顯示，整體受訪考生因疫情影響備試進度最感壓力，壓力值平均分為7.58分，當中79%自評壓力分數為7至9分，即傾向較高壓力；其次為疫情影響學習DSE課程，壓力值平均分為7.34分，75%自評為壓力指數為7至9分。另外，65%受訪者因擔心染疫，而感到7至9分的壓力。

調查亦顯示，約55%考生贊同赴試場前要自行完快速檢測及申報結果，約26%則不認同。副主席鄧咏堯說，有考生反映擔憂當局只提供一套作後備會不足夠，建議考評局列出認可的品牌清單，容許考生自行購買；又建議評局保留彈性，容許考生使用其他認可品牌的測試劑以作複檢，確保不會出現「假陽性」情況，保障考生應考權益。

鄧咏堯又認為，考評局應接受核酸測試替代快速測試，容許持有認可的醫療機構發出、24小時內有效核酸檢測陰性結果證明的考生進入試場。

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記者：黃悅晴