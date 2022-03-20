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【第五波疫情】新增14,149宗感染病例　第五波累計103.5萬人確診【不斷更新】

社會 17:06 2022/03/20

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第五波疫情嚴峻，感染個案已破百萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（20日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

【17:02】疫情趨勢

張竹君指，確診數字連日下降，認為疫情已過高峰，社區上相對數字的人因受感染、已接種疫苗已有免疫力，加上限制社交距離措施等都是控制疫情的因素，呼籲市民保持警惕，仍有很多感染者在社區，若輕視會有反彈。

【16:45】青衣社區隔離設施醫療站

劉家獻稱，青衣社區隔離設施醫療站今日起轉交給私營醫療機構管理，原先派駐的醫管局職員會調派至其他設施繼續工作。

【16:39】新增2間院舍有人染疫

今波累計死亡個案共5683宗，其中27宗屬非公院死亡個案，涉及2,228女及3,455男，年齡介乎11個月至112歲，其中60%居院舍。近9成沒打齊疫苗，詳情即睇【下一頁】

【16:30】確診數字

政府交代最新疫情，新增14,149宗感染病例，其中8,273宗是快速檢測陽性個案、5,876宗經核酸檢測確診、4宗輸入個案。第五波累計103.5萬人確診、5,683宗死亡個案。

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責任編輯：TOPick港聞組

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