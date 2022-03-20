【康復者打疫苗】有證據顯示曾染疫　醫生可簽發豁免證明

▲ (譚以諾攝)

第五波疫情嚴峻，感染個案已破百萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（20日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。本港今日新增14149宗個案，今波錄逾103萬宗感染個案。

港府今日宣布更新調整「疫苗通行證」接種要求，包括將「疫苗通行證」第三階段的實施日期由6月底提前至5月底；縮短「疫苗通行證」下接種第2和第3劑疫苗之間的寬限期；更新康復者「疫苗通行證」的接種疫苗要求。詳情即看：【下一頁】

被問到市民如未打齊針、已康復但沒有呈報可以怎樣做，張竹君表示，如康復者有證據顯示自己曾染疫，醫生可向其簽發「豁免證明書」。她又說，有很多市民都不知道自己是否受到感染，認為他們都可以放心打針，指未必有很大的後果，但如得知自己已曾染疫，就可以不需急於康復後在首3個月打針，「遲少少打針可能對免疫力會好點」。她又說，港府正研究以一些電子的方法，讓處所負責人了解進入的人士是不是一名確診康復者。

最新熱門影片：【湊得輕鬆啲】離婚後陷毒海10年未盡母責 38歲媽媽入正生獲兒子原諒主動尋訪

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩