【疫苗接種】逾7成80歲以上長者死亡個案沒打針　當局指打一針降低死亡率逾6成

▲ (譚以諾攝)

第五波疫情嚴峻，感染個案已破百萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（20日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。本港新增14149宗個案。

港府今日宣布更新調整「疫苗通行證」接種要求，包括將「疫苗通行證」第三階段的實施日期由6月底提前至5月底；縮短「疫苗通行證」下接種第2和第3劑疫苗之間的寬限期；更新康復者「疫苗通行證」的接種疫苗要求。詳情即看：【下一頁】

張竹君表示，今日新增246宗死亡個案，當中205宗是3月19日死亡個案，今波疫情公院並呈報5656宗死亡個案，另有27宗是公院外呈報，共5683宗死亡個案。在5683宗死亡個案中，涉及2228女及3452男，年齡介乎11個月至112歲。當中有6成涉及院舍人士，9成無打針人士，整體的死亡率是0.55%，已打兩針的死亡率是0.1%，只打一針的比率是1.37%，兩者相差14倍。

打齊兩針的死亡率是0.09%

她又說，留意到有傳媒報導有關死亡個案疫苗接種情況中有少少誤導，並引述數據指，社區中有8成以上長者是打科興，只有2成人是打復必泰，與80歲以上打針的情況相約。分析顯示，所有人口來說，打齊兩針的死亡率是0.09%，打一針的死亡率是0.7%，而沒打針是2.58%，強調相差好遠，即使只打一針也有很大的保護力。

74%80歲以上長者死亡個案沒打針

她說，死亡個案中，80歲以上人士佔整體死亡個案中的3837宗，當中有74%人（2837人）是沒有打針，強調打針是一定有幫助，其中少部分是有打針，80歲以上沒打針的死亡率是15%，只打一針的死亡率是5.59，反映即使打哪款疫苗，只要打了一針，死亡率相差2.7倍，即下降逾6成，而已打兩針的死亡率是2.62%，死亡率相差5.7倍，即下降逾8成。

至於兩款疫苗的分別，她說，80歲以上死亡個案中，如打了一針科興的死亡率是5.83%，而一針復必泰是3.44%，兩款疫苗均有2至4倍保護力：

問題不是打甚麼針，而是究竟有無打針才是最大的影響。

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記者：郭詩詩